Akciovou rally ohrožuje stagflace, varuje Hartnett z BofA

Sázky na snížení úrokových sazeb vytlačily optimismus investorů na dvouapůlleté maximum. Ale pokud se podle stratéga Michaela Hartnetta objeví důkazy o stagflaci, budou akcie klesat.



Podle globálního průzkumu BofA očekává většina správců fondů snížení sazeb Fedem ve druhé polovině roku 2024. To vytlačilo sentiment (odvozený z kombinace úrovně hotovosti, alokace akcií a očekávání hospodářského růstu) na nejvyšší úroveň od listopadu 2021. Zároveň se však výhled na hospodářský růst a zisky firem letos poprvé zhoršil, ukázal průzkum.





„Riziková aktiva jsou zranitelná vzhledem k většímu množství důkazů o stagflaci,“ napsal Hartnett v komentáři. Poté, co index S&P 500 v březnu dosáhl rekordu, se růst amerických akcií zpomalil, ekonomický růst vykazoval známky oslabení, zatímco inflace zůstala odolná. Podíl hotovosti na celkových aktivech manažerů fondů klesl na tříleté minimum, zatímco alokace do akcií je podle průzkumu nejvyšší od ledna 2022.



Obchodníci se nyní zaměřují na údaje o spotřebitelských cenách v USA, které mají být zveřejněné ve středu a které by mohly upevnit nebo zmírnit obavy ze stagflace. Podle průzkumu banky poprvé od listopadu očekávání ohledně globálního růstu klesla, přičemž čistých 9 % účastníků nyní v příštích 12 měsících očekává slabší ekonomiku. Přesto asi 78 % respondentů uvedlo, že recese je v té době nepravděpodobná.



Největším rizikem pro investory tak zůstává vyšší inflace, následuje geopolitika a tvrdé přistání. Globální průzkum se uskutečnil od 3. do 9. května a oslovil 209 účastníků s aktivy ve správě ve výši 562 miliard USD.

Zdroj: Bloomberg