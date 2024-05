Rozbřesk: Slabý maloobchod v USA ve stínu nižších inflačních dat

Po třech letošních pro-inflačních překvapeních v USA v řadě přišla konečně neočekávaně nižší hodnota, což podpořilo všeobecný optimismus na globálních trzích. I tentokrát však šlo o velmi decentní překvapení, když celková dubnová inflace nerostla meziměsíčně o očekávaných 0,4 % ale “jen” o 0,3 %. To přeloženo do meziročních hodnot po zaokrouhlení znamenalo, že inflace činila 3,4 %, což byla hodnota, kterou přesně očekával trh.



Nicméně v detailech dubnových inflačních statistik se přece jenom skrývaly i další příznivé zprávy, mezi nimiž bychom chtěli vyzdvihnout markantní zpomalení jádrové inflace v oblasti služeb. Tato složka inflace v meziměsíčním vyjádření (po sezónním očištění) rostla jen 0,2 %, což je konečně hodnota, která je konzistentní s dvouprocentním inflačním cílem.



Dost možná i proto trh s americkými vládními dluhopisy reagoval tak pozitivně. Pozitivní reakce však mohla být umocněna i relativně slabými maloobchodními tržbami (rovněž za měsíc duben), které v reálném vyjádření poklesly. To poněkud kazí výhled pro růst HDP v tomto čtvrtletí, když náš nowcast (alias Stopař) již poklesl na hodnotu 1,6 %.



Včerejší data tudíž způsobila, že dolarová výnosová křivka aktuálně počítá se snížením úrokových sazeb ze strany Fedu na zasedání v září a následně pak v prosinci (vždy o 25 bazických bodů). Taková očekávání se zcela kryjí s naším aktuálním výhledem, tudíž nemáme proti nim žádné výtky. Bude však zapotřebí bedlivě sledovat příchozí konjunkturální data, neboť dochází k jejich postupnému zhoršování. Pokud by se tento negativní trend měl urychlit, tak propad delších dolarových výnosů a sazeb může být daleko výraznější.





*** TRHY ***



Koruna

Ztráty dolaru a posun amerických tržních sazeb včera koruna ocenila a posunula se k úrovni 24,75 EUR/CZK. Tuzemský kalendář je do konce týdne prázdný, proto bude koruna sledovat hlavně dění na hlavních trzích, především projevy centrálních bankéřů.



Eurodolar

Nepatrně nižší než očekávaná americká inflace za duben způsobila, že trh opět včera začal regulérně sázet na snížení sazeb Fedu již v září. To se logicky muselo eurodolaru líbit, takže se posunul k hladině 1,09. Dolaru však rovněž nepomohly americké maloobchodní tržby, které v reálném vyjádření poklesly (což vedlo i k negativní korekci našeho nowcastu pro americké HDP na hodnotu 1,7 %).

Dnešek by mohl být opět pro eurodolar zajímavý, neboť ve hře budou jednak důležitá data (např. nálada od Philly Fedu) a vystoupí také řada centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku.



Akcie

Středeční obchodovaní nakoply data k americké inflaci a indexy velké trojky zakončily den v plusových hodnotách, kdy nejsilnějším byl technologický index Nasdaq Composite, který přidal více jak 1 %. Mezi hlavní tahouny na trhu patřily akcie společností z polovodičového sektoru, kdy kupříkladu Nvidia a AMD posílily okolo 4 %. Po dvoudenní rally prozatím skončila spanilá jízda meme stocks, tedy akcií oblíbených u investorů nejen na sociální síti Reddit. K nejvýraznějším společnostem se řadí Gamestop a AMC. Oba jmenované tituly odepsaly okolo 20 %.