Rozbřesk: Potraviny výrazně zdražily a koruna hledá stabilitu

Ceny potravin nás v dubnu překvapily výrazným růstem napříč většinou kategorií od masa, přes mléčné výrobky po pečivo. Klesly pouze ceny olejů, tuků a zeleniny. Celkově vzrostly ceny potravin o 1,6 % meziměsíčně (naše očekávání +0,2 %), což nás vedlo k posunu inflační trajektorie pro nejbližší měsíce směrem vzhůru. Nově očekáváme inflaci v blízkosti stávajících úrovní v květnu a v červnu, pak její pokles do blízkosti 2 % v letních měsících (původně jsme předpokládali pokles viditelně pod 2 %) a na konci opět nárůst do blízkosti 3 % (původně 2,7 %).

I když ceny potravin zůstávají spolu s některými službami (zejména nájemné a imputované nájemné) pro-inflačními riziky, výrazného rozjezdu potravinové inflace se v nejbližších měsících zatím neobáváme. Je třeba si připomenout, že ceny potravin od jara 2023 v Česku prakticky nepřetržitě klesaly a poslední měsíc zatím spíše vypadá jen jako “korekce” předešlých poklesů než výraznější obrat v trendu. Ostatně při porovnání s rokem 2019 je index cen českých potravin v obchodech (+35 %) zhruba na stejných úrovních jako index cen v obchodech německých (+36 %) a ceny potravin v německých obchodech jsou v posledních měsících víceméně stabilní.

Stejně tak pohled na ceny potravinářského průmyslu v ČR i v celé EU zatím neukazuje na výraznější růst cen, spíše zastavení poklesu. Mezi jednotlivými kategoriemi samozřejmě převládají poměrně velké rozdíly a zatímco zpracovatelé olejů, tuků nebo obilovin hlásí další pokles cen ve výrobě, zpracovatelé zeleniny nebo výrobci nápojů hlásí růst. V případě zeleniny i ovoce čekáme zejména v druhé polovině roku o něco výraznější růst cen, stejně tak v případě “cukrovinek” (odrážejících vysoké ceny kakaového bobu) a nápojů (odrážející vysoké ceny kávy). U zbytku potravin v tuto chvíli čekáme spíše klasický sezónní vývoj a zatím na tom nic nemění ani lehký růst cen zemědělské produkce - znepokojivější by bylo třeba zhoršení zatím relativně příznivých odhadů sklizně obilovin nebo opětovný nárůst cen energií (s dopadem do produkce potravin). Nic takového však zatím nepozorujeme.

Z pohledu meziroční dynamiky inflace tak budou potraviny ještě v nejbližších měsících působit jako “brzda”. Jejich “pozitivní” efekt však bude časem vyprchávat a ke konci roku již pravděpodobně potáhnou meziroční inflaci směrem vzhůru.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se v posledních dnech stabilizovala v okolí 24,70 EUR/CZK a rozmýšlí se, zda se pokusit o útok na nové technické mantinely v blízkosti 24,50 EUR/CZK. Na současných úrovních je již zhruba o 2 % silnější než poslední prognóza a citlivostní scénáře centrální banky předpokládají, že tříprocentní posílení koruny by implikovalo o poznání rychlejší snižování úrokových sazeb. To vzhledem k psychologickému efektu vyšší dubnové inflace zatím nepředpokládáme a koruna může v nejbližších týdnech koketovat se silnějšími úrovněmi, na další výrazné zisky z těchto úrovní však těžko sázet.

Dnešní pohled do výrobních cen sice ukáže lehké zrychlení průmyslové inflace, centrální banku by to však překvapit nemělo.



Eurodolar

Eurodolar začíná týden pod 1,09 kam jej vytlačila slabší americká data (primárně inflace a podnikatelské nálady).

Tento týden bude ve své první polovině zcela nezajímavý, když speciálně dnešek bude z pohledu makro události zcela hluchý.



Akcie

Americké akciové indexy se v minulém týdnu vyšplhaly na nová historická maxima, když většinu zisků zaznamenaly ve středu po zveřejnění inflačních čísel. Index S&P 500 si za celý týden připsal přibližně 1,5% nárůst, což představuje již čtvrtý týdenní zisk v řadě. Při absenci nových zpráv v úplném závěru týdne investoři spíše vyčkávali a hlavní indexy spíše přešlapovaly na místě. Mezi nejživějšími akciemi byly v pátek komoditní tituly. Akcie producenta mědi a vzácných kovů Freeport-McMoRan se díky 4% růstu dostaly nejvýše od roku 2011. Mezi top akciemi v rámci indexu S&P 500 byly i akcie dvou těžařů ropy – Marathon Petroleum a Valero Energy, které rostly o více než 3 %.