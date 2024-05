Google investuje ve Finsku miliardu eur, aby podpořil umělou inteligenci

Společnost Google z americké skupiny Alphabet investuje další jednu miliardu eur (24,7 miliardy Kč) do rozšíření datového centra ve Finsku. Chce tak podpořit růst svého podnikání v oblasti umělé inteligence (AI) v Evropě. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



V posledních letech byla řada datových center umístěna v severských zemích kvůli chladnějšímu klimatu, daňovým prázdninám a dostupnosti elektřiny z obnovitelných zdrojů v tomto regionu. Severští sousedi Finska - Švédsko a Norsko - se v poslední době staví k jejich umístění stále kritičtěji a někteří odborníci z odvětví tvrdí, že skandinávské země by měly využívat svoji obnovitelnou elektřinu spíše na produkty, jako je zelená ocel, které by mohly zemi přinést vyšší nadhodnotu.



Kapacita větrných elektráren ve Finsku se v posledních letech prudce zvýšila, jen v roce 2022 to bylo o 75 procent na 5677 megawattů. Ve větrných dnech tak ceny klesly do záporných hodnot, ukázaly statistiky. Proto je v zemi stále k dispozici kapacita obnovitelných zdrojů pro datová centra, jako je to od firmy Google.



Google ve Finsku získává větrnou energii na základě dlouhodobých smluv a uvádí, že 97 procent energie, kterou v datovém centru ve finském městě Hamina využívá, je energie bezuhlíková. Současně Google uvedl, že teplo vycházející z finského datového centra bude přesměrováno do sítě dálkového vytápění v nedaleké Hamině, která pokrývá místní domácnosti, školy a budovy veřejných služeb.



Kromě investice ve Finsku společnost Google v dubnu oznámila, že vybuduje nová datová centra v Nizozemsku a Belgii. Google je významným hráčem na trhu internetového vyhledávání a cloudových služeb.