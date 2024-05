Konglomeráty jsou věcí minulosti, lepší jsou jasně zaměřené firmy

Paul J. Taubman z PJT Partners hovořil na Bloombergu o výhodách společností, které se zaměřují na svůj jádrový byznys a nepouštějí se do jiných aktivit. Podle experta právě takové firmy dosahují nejvyšší návratnosti kapitálu, což jim umožnuje i to, že zaměstnanci a management mají jednoduchý a jasný cíl.



Tabman míní, že konglomeráty zahrnující řadu různých firem a aktivit jsou otázkou minulosti. Tedy doby, kdy se kladl důraz zejména na diverzifikaci. Praxe ale ukazuje, že takový typ společností nealokuje dobře kapitál a zdroje. Výhodu tak mají zmíněné jasně zaměřené firmy. V konglomerátech „jsou frustrovaní akcionáři i zaměstnanci“, diverzifikace by neměla probíhat na jejich úrovních, ale na úrovni akcionářů. Ti by se měli starat o to, aby byla jejich portfolia diverzifikovaná.



Tabman míní, že firmy s jasnou strategií zaměřenou na jednu aktivitu dosahují vyšší návratnosti investic a zaslouží si i vyšší valuace. K tomu ale uvedl, že „by nikdy nepodceňoval schopnost Wall Street točit se v kruhu“. Z tohoto pohledu tedy stále existuje možnost, že se situace zase někdy nevrátí do doby, kdy budou prosazovány složité konglomeráty. Oproti minulosti jsou ale dnes akcionáři mnohem hlasitější a vystupují proti tomu, aby firmy „bezdůvodně rostly“.



Samostatnou otázku pak představuje vliv regulace. Podle experta může teoreticky dojít k tomu, že negativní postoj regulátorů k transakcím prováděným v rámci jádrového byznysu odvětví a firem může vést k „frustraci“. Tedy k tomu, že firmy se nakonec zaměří na transakce, které regulátorům vadit nebudou, protože se budou týkat jiných odvětví a aktivit. Takový vývoj by mohl směr obracet zpět ke zmíněnému budování konglomerátů tvořených z různě zaměřených společností.



Vyšší návratnost kapitálu není u firem orientovaných na jádrový byznys „nějakou finanční alchymií“, jde o prostý odraz vyšší provozní efektivity. Ta podle experta pramení z toho, že v podobných společnostech mají zaměstnanci i management větší motivaci, jsou si vědomi důvodů toho, co dělají a jasných cílů, nenastává u nich zmatení z toho, kolik aktivit firma provozuje. Na závěr rozhovoru se pak Tabman vrátil k regulátorům, kteří se podle něj při odmítání některých transakcí snaží hlavně o vyslání signálu jiným společnostem v odvětví.



Zdroj: Bloomberg