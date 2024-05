PwC: Odvětví s vysokým podílem umělé inteligence vykazují nárůst produktivity

Typy podniků, které nejčastěji využívají umělou inteligenci (AI), zaznamenávají téměř pětkrát rychlejší růst produktivity pracovníků než ty, které ji příliš nevyužívají. To zvyšuje naději, že využití AI by mohlo podpořit širší ekonomiku, uvedla ve své zprávě poradenská společnost PwC.

Produktivita v profesionálních a finančních službách a v informačních technologiích mezi roky 2018 a 2022 rostla podle PwC tempem 4,3 procenta. Ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a maloobchodě, potravinářství a dopravě pak tempo růstu činilo ve stejném období 0,9 procenta.



Údaje naznačují, že vzestup AI by mohl zemím pomoci vymanit se ze zajetých kolejí nízkého růstu produktivity, což by zvýšilo hospodářský růst, mzdy a životní úroveň.



Ve vysoce produktivních sektorech rostl počet pracovních nabídek pro lidi se zkušenostmi s AI rychleji, než pro lidi bez nich. To ukazuje, že AI hraje roli ve vyšší produktivitě těchto odvětví, dodala vedoucí oddělení globálních trhů a daňových a právních služeb firmy PwC Carol Stubbingsová. Trend růstu produktivity generovaný AI se podle ní bude zrychlovat s tím, jak budou firmy stále více nasazovat generativní AI, kterou mohou využívat i lidé bez specializace na AI.



Minulý týden šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová uvedla, že AI zasáhne globální trh práce jako "cunami" a v příštích dvou letech bude mít pravděpodobně dopad na 60 procent pracovních míst ve vyspělých ekonomikách.



Zpráva PwC sledovala a analyzovala více než půl miliardy pracovních inzerátů z 15 bohatých zemí a využila údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Uvádí, že pracovní místa, která vyžadují dovednosti v oblasti AI, včetně specializovaných i nespecializovaných pozic v AI, mají ve Spojených státech mzdu vyšší v průměru o 25 procent a v Británii o 14 procent.