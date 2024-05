Polská skupina Allegro výrazně zvýšila čtvrtletní zisk, akcie reagují růstem o 8 %

Polská obchodní skupina Allegro, která v České republice působí pod on-line tržištěm Allegro.cz nebo e-shopy Mall.cz a CZC.cz, zvýšila v letošním prvním čtvrtletí hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 32,9 procenta na 671,3 milionu zlotých (zhruba 3,9 miliardy Kč). Stouply i tržby skupiny, a to o 6,6 procenta na 2,5 miliardy zlotých (asi 14,5 miliardy Kč). Podnik o tom dnes informoval ve své výsledkové zprávě. Allegro kromě Polska působí také na Slovensku. Na Polsko připadá 95 procent obchodu společnosti. Akcie společnosti na burze ve Varšavě reagují na zveřejněná čísla růstem o necelých 8 %.



Počet aktivních zákazníků na domácím, tedy polském, trhu stoupl osmé čtvrtletí v řadě, a to na 14,8 milionu. V březnu tržiště Allegro vstoupilo také na Slovensko. I s tržištěm v Česku činí počet aktivních zákazníků na těchto dvou trzích více než dva miliony, přičemž 1,3 milionu z nich jsou noví kupující.



"Díky Allegro.cz a Allegro.sk nám přibylo přibližně 16 milionů nových potenciálních zákazníků, zatímco pokračujeme na cestě ke zdvojnásobení osmatřicetimilionové potenciální zákaznické základny v Polsku," uvedl generální ředitel společnosti Allegro Roy Perticucci.



Na druhé čtvrtletí skupina Allegro očekává na polském trhu meziroční růst tržeb o 22 až 24 procent a růst zisku EBITDA v rozmezí 26 a 29 procent. V zahraničí naopak předpokládá pokles tržeb, a to o 21 až 25 procent.



Internetové obchody Mall.cz, CZC.cz a službu WeDo společnost Allegro koupila na přelomu let 2021 a 2022 za 881 milionů eur. Své on-line tržiště v Česku firma spustila v květnu loňského roku. Agentura Reuters dnes uvedla, že v příštích dvou letech Allegro plánuje s on-line tržištěm vstoupit i do Chorvatska, Maďarska a Slovinska.



"Allegro postupně transformuje značky Mall a CZC na efektivní obchodníky na Allegro. Pokles GMV (hrubé hodnoty zboží) a tržeb v segmentu Mall stlačil příslušné hodnoty v prvním čtvrtletí níže, než se očekávalo," sdělila firma ČTK. Postupná transformace a zahájení provozu nových platforem se podle ní promítly do nižší upravené ztráty EBITDA v mezinárodním segmentu, než s jakou frma původně počítala.