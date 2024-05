S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v květnu opět zrychlil

Podnikatelská aktivita v eurozóně tento měsíc vykazuje nejrychlejší tempo růstu za téměř rok. Podpořilo ji oživení poptávky po službách, zatímco zpracovatelský sektor vykazuje známky blížícího se oživení. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, se za květen zvýšil na 52,3 bodu z dubnových 51,7 bodu. Třetí měsíc za sebou se tak nacházel nad důležitou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi poklesem a růstem aktivity. Překonal rovněž očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters odhadovali zvýšení indexu v průměru na 52 bodů.



"Vypadá to tak dobře, jak to jen může být. Souhrnný index PMI pro květen vykazuje růst tři měsíce za sebou a ekonomika eurozóny dál nabírá na síle," uvedl hlavní ekonom banky Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia.



Index aktivity v dominantním odvětví služeb se udržel na 11měsíčním maximu 53,3 bodu, kde byl v dubnu. Analytici předpokládali jeho mírný růst, v průměru na 53,5 bodu. Index pro zpracovatelský sektor se zvýšil na 47,4 bodu z dubnových 45,7 bodu. Ocitl se tak nejvýše za 15 měsíců a výrazně překonal odhady analytiků, kteří předpovídali hodnotu 46,2 bodu.



Index budoucí produkce vzrostl o jeden bod na 60,1 bodu, což je nejvyšší hodnota od února 2022. Index naznačuje, že výrobci očekávají další zlepšení podmínek.



Účtované ceny rostly nejpomaleji od loňského listopadu a index výstupních cen klesl z 53,7 na 52,5 bodu. To Evropské centrální bance (ECB) otevírá dveře k uvolnění měnové politiky. Mezi analytiky se všeobecně očekává, že ECB sníží úrokové sazby začátkem příštího měsíce.