Japonsko při intervencích vynaložilo rekordní částku na podporu měny

Japonské úřady mezi dubnem a květnem vynaložily 9,79 bilionu jenů (1,42 bilionu Kč) na podporu domácí měny, která vytrvale oslabuje vůči americkému dolaru. Je to měsíční rekord a první intervence na devizovém trhu v Japonsku od října roku 2022. S odkazem na zprávu japonského ministerstva financí o tom dnes informují zahraniční tiskové agentury.



Rozmezí, kdy úřady intervenovaly, se kryje s prudkým oživením japonské měny. Ta se 29. dubna vůči americkému dolaru propadla na 160,03 jenu, minimum za 34 let. Ještě týž den, kdy byl v Japonsku svátek, ale kurz prudce zpevnil a dostal se k úrovni 156 jenů. To podnítilo spekulace o možné intervenci ze strany japonských úřadů. Za několik dalších dnů kurz jenu zpevnil o další více než dvě procenta.





Japonská měna je pod trvalým tlakem od března, kdy japonská centrální banka ukončila svou měnovou politiku záporných úrokových sazeb. Dnes kolem 14:00 SELČ dolar k jenu přidával asi 0,2 procenta na 157,14 jenu.



Přetrvávající slabý kurz jenu vyvolává obavy z negativních dopadů na japonskou ekonomiku. Zvyšuje totiž dovozní náklady země, která je chudá na surovinové zdroje.



Březnové první zvýšení úrokových sazeb ze strany centrální banky za posledních 17 let nedokázalo tento trend zvrátit. Rozdíl v úrokových sazbách mezi Japonskem a Spojenými státy zůstává značný. Japonská měna je slabá také vůči euru, protože Evropská centrální banka (ECB) od roku 2022 do loňska výrazně zvýšila své sazby, aby omezila inflaci.