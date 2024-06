Rozbřesk: HDP za očekáváním kvůli slabým investicím

HDP skončil v prvním kvartále za očekáváním. Odhad tvorby a užití s sebou přinesl negativní revizi (z 0,5 % mezikvartálně) na 0,3 % mezikvartálně. Meziroční dynamika (0,2 %) tak lehce zaostává za poslední prognózou ČNB (0,3 %).



Ekonomiku (mezikvartálně) táhne zejména spotřeba domácností, která překvapila ještě rychlejším růstem, než čekala centrální banka (o 1,1 % mezikvartálně). Je zřejmé, že na domácnosti velmi pozitivně působí viditelný pokles inflace a pokračující růst nominálních mezd. Rovněž těží z toho, že vyšší příjmové skupiny v Česku v důsledku opatrnosti zvýšily výrazně v uplynulých dvou letech míru úspor a nyní s poklesem úrokových sazeb opět začínají více utrácet.



Naopak překvapivě horší byl tentokrát výkon investic, které výrazně mezikvartálně poklesly. V dalších kvartálech stále sázíme na oživování investiční aktivity a věříme, že část pátečního překvapení může být i technicko-statistického rázu. Ve prospěch investic by měly dál hrát zejména nižší úrokové sazby, dostupné veřejné financování a také opětovné oživení realitního trhu. Na druhou stranu nás trochu znepokojuje přetrvávající negativní nálada v řadě průmyslových odvětví (zejména cyklické sektory jako strojírenství) i relativně prudký pokles ziskovosti podniků v posledním kvartále. Odeznívající inflace s sebou nutně přináší pomalejší růst nominálního HDP a zatímco dynamika mezd zůstává, alespoň zatím zdá se setrvačná, dynamika zisků se prudce zhoršuje.



Na druhé straně lehce pozitivně nás překvapilo zastavení poklesu zásob i kosmeticky lepší růst reálných vývozů (mezikvartálně však zahraniční obchod přispívá negativně). Zatím ponecháváme odhad pro následující kvartály beze změn a celkový odhad HDP pro rok 2024 jde v důsledku slabšího prvního kvartálu kosmeticky dolů z 1,6 % na 1,4 %.



Celkově čísla sice zaostala za očekáváním (nás i ČNB), ale klíčová spotřeba domácností zůstává silná. Sama o sobě by tak páteční čísla pravděpodobně neměla implikovat potřebu rychleji snižovat úrokové sazby. Zásadnějším číslem z tohoto pohledu mohou být pro centrální banku mzdy v úterý. Páteční čísla ukazují, že by průměrná mzda mohla spíše lehce zaostat za únorovou prognózou centrální banky.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna přešla bez větších šrámů slabší výsledek HDP za první kvartál. V tomto týdnu pro ni budou určující statistikou mzdy za první kvartál (úterý), které byly jedním z důvodů, proč nová prognóza ČNB předpokládala o poznání vyšší trajektorii úrokových sazeb než prognóza únorová.

V dalším průběhu týden pak bude pro korunu klíčové sledovat dynamiku globálních výnosů a eurodolaru ve světle zasedání ECB a pátečních payrolls.



Eurodolar

Páteční čísla eurodolaru prospěla skrze posuny úrokového diferenciálu. Nejprve dopoledne zaúřadovala eurozóna, když zveřejnila vyšší než očekávanou (jádrovou) inflaci, a odpoledne se přidala i americká data, jež byla slabší. Vedle neočekávaného propadu dubnových spotřebitelských výdajů se přidal i katastrofálně vyhlížející výsledek podnikatelské nálady z oblasti Chicaga.

Tento týden bude z pohledu makroekonomických událostí velmi výživný, přičemž již dnes se eurodolar může těšit na výsledek podnikatelské nálady v americkém průmyslu (index ISM). Uvidíme, jak index dopadne v kontextu marného pátečního výsledku Chicago PMI a naopak velmi solidních PMI.



Akcie

Poslední obchodní den v pátém měsíci bohužel jen potvrdil nevyrovnanou a negativní náladu na Wall Street. Poprvé jako celek od poloviny dubna uzavřel Nasdaq 100 týdenní obchodování v mínusu. Díky posledním 3 seancím technologický index skončil v záporu okolo 0,5 %. Druhou ránou pro technologie byly výsledky společnosti Dell, jehož akcie odepsaly cca 18 %. Akcie technologické společnosti Palantir Tech poklesly zhruba o 0,4 %. Akcie Nvidia v druhé polovině týdne ustoupily ze svých maxim 1158 USD, aby nakonec páteční seanci zakončily ve ztrátě okolo 1 %. Výprodeji se po většinu pátečního dne nevyhnula ani druhá top společnost v polovodičovém sektoru AMD, která ale na konci přidala 0,16 %.