Jefferies doporučuje růstové akcie s odolnými zisky za rozumnou cenu. Uvádí konkrétní tipy

V květnu všechny tři hlavní americké indexy rostly a dosáhly nových maxim. Dow Jones Industrial Average poprvé v historii uzavřel nad hranicí 40 000 bodů, zatímco Nasdaq Composite poprvé v historii překonal hranici 17 000 bodů. Do budoucna je proto podle Jefferies nejlepší cestou pro akciové investory nákup GARP akcií (strategie GARP kombinuje aspekty růstového a hodnotového investování) nebo akcií, které poskytují růst za rozumnou cenu.



„V roce, kdy trh na základě očekávání snížení sazeb nadále osciluje mezi hodnotou a růstem, by měl být GARP konečným vítězem,“ napsal Desh Peramunetilleke, globální šéf pro kvantitativní strategie u Jefferies. "Vzhledem k tomu, že sazby na vrcholu jsou lepší pro růstové akcie a že silné ekonomické údaje podporují hodnotu, doporučujeme jít střední cestou." Tyto akcie by mohly investorům nabídnout udržitelný vyšší výkon v delším časovém horizontu, dodal analytik a podělil se o seznam amerických akcií, které spadají do strategie GARP a které mají silnou dynamiku zisků.



„Dlouhodobí investoři by měli odhlédnout od cyklických akcií s hlubokou hodnotou a extrémně drahých růstových akcií ve prospěch akcií s udržitelně vyšším výkonem a s dobrou valuací i zisky,“ doplnil.



Akcie na uvedeném seznamu musejí splňovat následující kritéria:

• Být americkou společností s tržní kapitalizací alespoň 2 miliardy USD,

• Mít atraktivní valuaci na základě GARP (poměr ceny akcie k zisku a k růstu menší než 1,5x; firma zde udělala několik výjimek),

• Mít silný růst zisků v průběhu příštích dvou let, měřený složenou roční mírou růstu nebo CAGR pro zisk na akcii ve výši alespoň 10 % od roku 2024 a 2025. Akcie také musí mít kladný CAGR pro zisky v posledních dvou letech (i zde bylo učiněno několik výjimek),

• Mít pozitivní 3měsíční revizi zisků.



Níže naleznete několik akcií, které se dostaly na seznam:

Ticker Akcie Sektor Poměr PE k růstu Změna za letošní rok k 31.5. NFLX Média 0,90 31,78% NVDA Polovodiče 0,60 121,38% PINS Pinterest Média 0,90 12,01% TXRH Texas Roadhouse Restaurce 1,30 41,27% ANF Abercrombie & Fitch Maloobchod 1,20 95,95% VMC Vulcan Materials Materiály 1,40 12,67% PGR Progressive Pojištění 0,40 32,58%

Jedním ze jmen na seznamu je streamovací gigant. Akcie této společnosti letos vzrostly téměř o 32 %, přičemž poměr ceny k zisku a k růstu je 0,9. Minulý týden u něj i ISI zopakovaly své nadprůměrné hodnocení. „Pokračování silného čistého růstu předplatitelů a tržeb by mělo zmírnit obavy, že hlavním hnacím motorem je placené sdílení,“ napsal analytik Benjamin Swinburne.





Polovodičový miláček také splňuje uvedená kritéria. Akcie má aktuálně poměr ceny k zisku a k růstu 0,6. vede současnou tržní rally s nárůstem o více než 120 % za letošní rok. Jen v květnu vyskočila díky fiskálním ziskům a překonání očekávaných tržeb za první čtvrtletí téměř o 27 % a překonala milník 1 000 USD na akcii. Analytik Daiwa Louis Miscioscia minulý týden zvýšil svůj cenový cíl na Nvidii na 1 325 USD z 900 USD, což naznačuje více než 20% nárůst oproti pátečnímu závěru. "Proč je velkým vítězem?" napsal. "V podstatě vytvořili to, co AI potřebuje." To obnáší podporu vývoje a kompletní řešení.





Prodejce oblečení & Fitch má aktuálně poměr ceny k zisku a k růstu 1,2. Akcie minulou středu vyskočily o 24 % poté, co zveřejnil své nejsilnější první čtvrtletí vůbec. Tržby vzrostly o 22 % ve srovnání s loňským rokem a zisky byly téměř sedmkrát vyšší než v předchozím roce. Akcie & Fitch letos vyrostly o 95 %.



„Úspěšně jsme zvládli sezónní přechod s relevantním sortimentem a působivým marketingem, využili jsme schopností agilního sledování a disciplíny v zásobách, čímž jsme zvýšili prodeje nad naše očekávání,“ uvedl generální ředitel Fran Horowitz v tiskové zprávě.





Mezi další jména na seznamu patří Pinterest, Progressive a Texas Roadhouse.



Zdroj: CNBC, Patria