Tesla a evropský indikátor dalšího vývoje v USA

Ve Spojených státech byla po dlouhou dobu pro zájemce o elektromobil v podstatě jedinou možností , v Evropské unii je situace jiná. Zde existuje více alternativ a současně, když tam nyní ztrácí podíl na trhu, může to být indikátor dalšího dění v USA. Pro CNBC to uvedl Jon McNeill z DVx Ventures, který dříve působil jako prezident americké automobilky.



Podle experta evropský trh s elektromobily roste, ale prodeje Tesly zde klesají. To ukazuje na ztrátu jejího tržního podílu. Konkurenci tu přitom má jednak ze strany evropských automobilek včetně Volva, ale také z Číny, protože na trhu se pohybuje BYD. Významnou roli hrají ceny, a to zejména u levnějších vozů, kde má podle experta silnější pozici právě čínská BYD. Platit by to mělo zejména v zemích na jihu Evropy včetně Španělska, kde je tato značka populární. Graf ukazuje tržní podíly automobilek na americkém trhu s elektromobily:





Zdroj: X



Na americkém trhu má stále dominantní podíl , na druhou pozici dosahuje Hyundai. McNeill k Tesle dodal, že ta se nyní intenzivně zaměřuje na autonomní řízení a v budoucnu se podle něj může skutečně hrát hlavně o to, kdo bude mít významnou pozici právě na tomto trhu. Dobrou budoucnost má ale z hlediska růstu trhu i elektromobilita, dokazovat by to mohly rovněž prodeje ojetých vozů, které podle experta ukazují na sílící poptávku po vozech s elektrickým pohonem.



Mohou americké automobilky někdy dosáhnout u svých elektromobilů podobných cen a kvality jako ty čínské? Podle McNeilla by to bylo hodně těžké čistě proto, že čínské společnosti dostávají nyní ročně vládní podporu v celkové výši asi 28 miliard dolarů. K tomu se přidávají faktory jako levnější práce a výsledkem je těžká konkurenční pozice amerických automobilek.



K automobilce expert uvedl, že je dobře, když má v nabídce jak vozy se spalovacím motorem, tak elektromobily. U nejlevnějších modelů se přitom ceny po vládních pobídkách pohybují pod třiceti tisíci dolary. Na závěr pak McNeilla uvedl, že Spojené státy čelí riziku ztráty podílu domácích automobilek na globálním trhu, a to právě kvůli čínské konkurenci. V USA by pak podle něj mělo docházet k tomu, že už nebude dominantní hybnou silou při budování infrastruktury a nabíjecích stanic, ale že se v této oblasti bude angažovat více automobilek.



