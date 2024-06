Evropský výrobce letadel Airbus jedná o velkém prodeji letadel A330neo do Číny. Některé přední čínské letecké společnosti zvažují nákup více než 100 modernizovaných modelů A330 se dvěma uličkami. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. O podmínkách se stále jedná a načasování prodeje je nejisté.



Rozhovory začaly být intenzivnější poté, co čínský prezident Si ŤIn-pching v květnu navštívil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.



Jednání ukazují na stále větší rozdíly mezi Airbusem a Boeingem při podnikání na důležitém čínském trhu letecké dopravy kvůli geopolitickému napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Airbus také těží ze svých investic v Číně, včetně továrny, která vyrábí model A320neo a závodu na montáž interiérů do letadel A330.



Objednávka z Číny by podpořila pomalejší prodej strojů A330neo, které jsou modernizovanou verzí staršího modelu A330 s novějšími motory a křídly. Airbus vyrábí také modernější model A350, který má delší dolet, a v posledních letech zaznamenal příliv objednávek na tento stroj. Ten je nyní vyprodán nejméně do konce tohoto desetiletí.



V současnosti má Airbus nevyřízených 165 objednávek na A330neo, který měl komerční debut v roce 2018.



Čínským aerolinkám by dohoda zajistila rychlejší přístup k novým letadlům, která mají nižší spotřebu paliva. Dodávky letadel Airbus A350 a konkurenčního 787 Dreamliner se totiž hromadí a doba odbytu těchto strojů se prodlužuje. Čína sice pracuje na rozvoji svého domácího leteckého průmyslu s modelem C919 od firmy COMAC, v kategorii letadel se dvěma uličkami ale zatím žádný stroj nenabízí.



Poptávka po velkých letadlech s dvěma uličkami prudce vzrostla díky tomu, že se dálková doprava vzpamatovává z propadu způsobeného pandemií nemoci covid-19. Letecké společnosti po celém světě objednávají nová letadla se dvěma uličkami, aby nahradily své stárnoucí, méně úsporné letouny a rozšířily nabídku.