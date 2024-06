Airbus (-11 %) reviduje svůj výhled kvůli chybějícím dílům. Problémy s dodávkami 'tu nějakou chvíli zůstanou'

Airbusu, největšímu světovému výrobci letadel, chybí miliony dílů na svá komerční letadla a jeho situace se tak spíše zhoršuje, než zlepšuje. V pondělí večer varoval, že se potýká s nedostatkem motorů, konstrukcí a interiérů kabin, což mu znemožňuje dodávky. Airbus tak osekal celou řadu svých dlouhodobějších cílů od provozního zisku, přes tvorbu hotovosti a dodávek letadel až po měsíční produkci svého velmi důležitého modelu A320. Akcie Airbusu v Paříži klesají o 11 %, čímž se za celý rok propadly do ztráty. Klesají také akcie leteckého dodavatele Safran o 9 % a MTU Aero Engines o 6 %. Revize výhledu přichází krátce před koncem druhého čtvrtletí Airbusu, své plné pololetní výsledky oznámí 30. července.





Výzvy, kterým Airbus i konkurenční čelí, nejsou způsobeny ochablou poptávkou po jejich produktech, ale spíše dodavatelským řetězcem, který je už léta natažený. Airbus na tento problém upozorňoval už dlouho od té doby, co pandemie nejprve otřásla globálním leteckým průmyslem a co následný rychlý návrat nechal letecký výrobní sektor nepřipravený. Co je ale nové, je šíře tohoto problému.



"Je to nová situace, kterou jsme nečekali," řekl generální ředitel Guillaume Faury poté, co Airbus vydal svou překvapivou revizi pro tento rok. Společnost nyní očekává, že v roce 2024 dodá 770 letadel namísto 800. Upravený zisk před úroky a zdaněním letos dosáhne 5,5 miliardy EUR, což je pokles oproti předchozímu cíli až 7 miliard EUR. Společnost také snížila svůj výhled na volný peněžní tok na přibližně 3,5 miliardy EUR.



„Nejprve se musí usadit prach, než budeme moci být opět pozitivní,“ řekl Christophe Menard, analytik , který označil varování Airbusu za „ohromující“. "Červnové dodávky jsou zjevně pomalé a v této fázi neexistuje žádná záruka, že do konce roku bude snadné dosáhnout nových cílů dodávek." Airbus také odložil svůj cíl vyrábět za měsíc 75 svých proudových letadel A320 s jednou uličkou až na rok 2027. Tento konzervativnější přístup dále prohlubuje nedostatek nových proudových letadel na trhu, vzhledem k tomu, že také vyrábí svůj model 737 výrazně nižším měsíčním tempem.

Chybějící součástky



Faury uvedl, že nedostatkové jsou například části kabin, protože letecké společnosti renovují svá starší letadla a omezují tím dodávky pro Airbus. A protože si mnohé letecké společnosti stěžují, že se dodávky letadel zpožďují, nutí je to létat se staršími soupravami delší dobu. Generální ředitel řekl dříve v červnu, že jakékoli problémy s dodávkami mohou přetrvávat v příštích 2-3 letech. A v pondělí varoval, že k situaci přispívají také ekonomické a geopolitické výzvy a „nějakou chvíli tu zůstanou“.



Problémy s dodávkami se týkají také motorů pro jeho nejprodávanější model A320, který je poháněn modelem Pratt & Whitney společnosti RTX nebo variantou Leap vyráběnou konsorciem CFM International. Faury uvedl, že situace se v posledních týdnech „výrazně zhoršila“ a že jim do konce čtvrtletí zůstanou kluzáky (což je výraz pro letadla bez pohonu). Problémy s motory přetrvávají i poté, co se v roce 2023 a začátkem letošního roku zdálo, že jsou více pod kontrolou, dodal generální ředitel.



A zatímco Airbus prožil relativně klidné první pololetí, po havárii letadla na začátku ledna upadl do hluboké krize. V důsledku toho byla americká společnost nucena snížit produkci svých 737, což potenciálně poskytlo Airbusu příležitost převzít část trhu od . Vzhledem k tomu, že jsou ale obě společnosti na svých nejprodávanějších produktech z velké části vyprodané, dává to Airbusu jen omezený prostor pro využití problémů u .





'Obtížný'



Nová prognóza vylučuje jakékoli možné akvizice, uvedl Airbus. Společnost se blíží dohodě se společností Spirit AeroSystems Holdings o převzetí částí podniku leteckého dodavatele, uvedla minulý týden agentura Bloomberg. Faury řekl, že diskuse pokračují, ale odmítl komentovat možné ukončení rozhovorů. "Situace se Spirit je ze sektorového hlediska obtížná," řekl Faury.



Airbus uvedl, že si zapíše i poplatky ve výši asi 900 milionů eur související s některými vesmírnými programy, přičemž poukázal na „složité a sofistikované produkty“, které vytvořily vývojová rizika. V důsledku toho Airbus uvedl, že „vyhodnotí všechny strategické možnosti včetně potenciální restrukturalizace, modelů spolupráce, revize portfolia a možností fúzí a akvizic.“



Zdroj: Bloomberg, Patria