Na evropských akciích vidíme zlepšení, zatímco další trhy působí nejistě

Včerejší obchodní seance na Wall Street přinesla akciím zisky, ale podle očekávání nešlo o nic velkého, když dojem z nových dat zůstává rozporuplný. Přesto je ale vidět, že se trhy v některých ohledech posouvají pozitivním směrem. Zklidnila se situace kolem indických a mexických voleb a tamní aktiva korigují ztráty. Zároveň se trhy přenastavily na trochu dřívější uvolnění sazeb Fedu, plně započítávají listopadový termín a přisuzují znovu slušnou pravděpodobnost září. A evropské akcie po včerejším poklesu obracejí nahoru. Slušně se vede třeba nizozemskému trhu (AEX +0,7 pct).



Americké akciové futures se drží jen těsně v zeleném a naznačují nerozhodný start dalšího dne. Jedním z důvodů této opatrnosti budou nová data, která se na investory chystají. Dnes to bude report ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru americké ekonomiky. Už po startu obchodování se potom zapojí zpráva ISM ze sektoru služeb. U ní bude podle nás záležet na celkovém vyznění, tedy kombinaci signálu o síle poptávky a cenových tlacích. Index se má podle odhadů zlepšit po minulém překvapivém sklouznutí pod 50 bodů, zatímco cenové tlaky by měly trochu polevit. Takový výsledek by přinesl aspoň pro dnešek uklidnění a podle nás by dokázal akcie podpořit. Slabší aktivitu nebo vyšší cenový index by naopak investoři rádi neviděli. Navíc budou jedním okem už pokukovat po pátečních číslech z trhu práce.



Dluhopisy si po několika úspěšných dnech vybírají přestávku a konsolidují se při drobném nárůstu výnosů. Eurodolar stagnuje u 1,0875. Ropa před zprávou o amerických zásobách pouze vyčkává. Koruna dopoledne ignoruje další z domácích makrodat, tentokrát o maloobchodních tržbách. Jejich dubnový růst drobně zaostal za odhady a březen byl revidován dolů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7303 0.0589 24.7357 24.7037 CZK/USD 22.7420 0.1078 22.7440 22.7045 HUF/EUR 392.6164 -0.1209 393.4922 391.9165 PLN/EUR 4.3092 0.0149 4.3106 4.3022

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8794 0.0353 7.8881 7.8749 JPY/EUR 169.7390 0.7436 169.8678 168.4069 JPY/USD 156.0950 0.7930 156.1850 154.7970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8510 -0.1033 0.8523 0.8510 CHF/EUR 0.9704 0.1977 0.9714 0.9678 NOK/EUR 11.4622 -0.2949 11.4983 11.4547 SEK/EUR 11.3352 -0.2635 11.3660 11.3247 USD/EUR 1.0874 -0.0551 1.0886 1.0871

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5012 -0.1994 1.5055 1.5004 CAD/USD 1.3671 -0.0442 1.3684 1.3667