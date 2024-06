Rozbřesk: ECB dnes odstartuje cyklus snižování úrokových sazeb, koruna atakuje úroveň 24,60 EUR/CZK

Evropská centrální banka na svém dnešním zasedání započne cyklus uvolňování měnové politiky snížením depozitní sazby o 25bps na 3,75 %. Tento krok je trhy plně zaceněn, a i z našeho pohledu je tzv. ložený. Rada guvernérů se totiž pro pokles sazeb evidentně rozhodla již před delší dobou a jednotliví centrální bankéři vysílali trhu vcelku jasné signály.



Hlavním argumentem pro nižší sazby bude z pohledu ECB progres na inflační frontě. To by ostatně měla ilustrovat i nová prognóza, která přinese jen kosmetické změny – mírně rychlejší tempo růstu HDP a lehce vyšší inflaci v tomto roce. Podstatné však je, že na horizontu měnové politiky, tedy v letech 2025 a 2026, by měla celková inflace i její jádrová složka poklesnout na 2% cíl.



Proces uvolňování měnové politiky v eurozóně ale rozhodně nebude jednoduchý. Už jen proto, že poslední čísla z ekonomiky překvapila proinflační notou, ať jde o vyšší inflaci a mzdovou dynamiku, historicky nejnižší míru nezaměstnanosti nebo svižnější oživení hospodářského růstu. Přestože širší desinflační příběh v eurozóně stále platí, inflační trajektorie je zamlžena celou řadou rizik, což ukazuje, jak složitá je pro centrální banky tzv. poslední inflační míle.



Tomu by dnes měla odpovídat i doprovodná komunikace, v čele s tiskovou konferencí Ch. Lagarde. Směrem k dalším měsícům zřejmě ECB nenabídne – vzhledem k proinflačním rizikům – žádný závazek snižování sazeb a celkově se rétorika ponese v relativně neutrálním a do značné míry vágním duchu. ECB se tak bude znovu odvolávat na přístup závislý na datech (data dependent), který však minimálně na dnešním zasedání respektován nebude (dlouhodobá signalizace poklesu sazeb v červnu).



Pokud by ECB pod vlivem nedávných makro čísel překvapila jestřábí rétorikou, vidíme prostor – třebaže ne extra výrazný – pro přecenění tržních sazeb na vyšší úrovně. Směrem k příštím měsícům však centrální banka nechá trh v mlze, což může vést k vyšší volatilitě sazeb. Aktuálně trhy kalkulují s dvojím až trojím snížení sazeb o 25bps do konce roku (včetně dneška). To je z našeho pohledu rozumný odhad, který počítá s první pauzou v tomto cyklu již v červenci a následným poklesem sazeb na zářijovém zasedání. Rizikem je však v tuto chvíli scénář méně razantního snižování úrokových sazeb v eurozóně.





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se v tomto týdnu daří a během včerejší seance úspěšně otestovala 24,60 EUR/CZK, nejsilnější úroveň od ledna letošního roku. Vítanou vzpruhou byl pro tuzemskou měnu nárůst rizikového apetitu na amerických trzích. Domácí maloobchodní čísla ukázala na pokračující oživení spotřebitelské poptávky, třebaže lehce zaostaly za očekáváním.

Dnes bude korunu zajímat především zasedání ECB (viz úvodník). V základním scénáři počítáme s poklesem sazeb o 25bps a neutrální/vágní rétorikou směrem k budoucím krokům centrální banky. Z pohledu trhů tak může jít o relativně málo zajímavou událost, proto ani reakce koruny nemusí být výrazná. Pokud by však ECB překvapila jestřábí rétorikou a trhy začaly přehodnocovat výhled na tržní sazby směrem vzhůru, koruna by mohla čelit prodejním tlakům.



Eurodolar



Podle ADP reportu americká přidala v květnu jen 152 tis. pracovních míst (oproti očekávaným 175 tis.), přičemž dubnové údaje byly navíc mírně revidovány směrem dolů na 188 tis. míst (ze 192 tis.). Odchylka nebyla dostatečně velká na to, aby vyvolala silnou reakci trhu. Na druhé straně index ISM ve službách se odrazil od nízké hodnoty 49,4 na 53,8 oproti konsensuálnímu odhadu 51. Podrobnosti ukázaly vítané zrychlení nových zakázek (54,1 z 52,2), zatímco cenové tlaky zůstávají zvýšené (58,2 z 59,2). Pracovních míst ubylo, i když pomalejším tempem než v dubnu (47,1 ze 45,9). Dolar však nedokázal z těchto čísel profitovat a v reakci na nárůst rizikového apetitu oslabil.

Dnes bude pozornost primárně upřena na zasedání ECB. Zde je snížení o 25bps hotovou záležitostí, ale komunikace dalších kroků (čti snížení) může být pro prezidentku centrální banky Ch. Lagardeovou vcelku oříšek. Nová prognóza ECB totiž bude obsahovat vyšší odhady růstu a jádrové inflace pro tento rok. Lagardeová tudíž bude chtít komunikovat, že cyklus uvolňování měnové politiky započal, avšak o jeho tempu bude zřejmě jen “mlžit”. Něco takového by eurodolaru mohlo vyhovovat.



Regionální Forex



Polská centrální banka v souladu s očekáváním ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 5,75 %. Prohlášení NBP opět přiznává, že inflace bude ve druhém čtvrtletí na cíli, ale zároveň varuje před řadou nejist spojených kontroverzně s cenami energií a dále se zvyšováním mezd ve veřejném sektoru. Dnes odpoledne na tiskové konferenci bude mít prezident NBP Glapinski příležitost vysvětlit, proč centrální banka drží a zřejmě i hodlá držet úrokové sazby vysoko.