Výrobce tenisek Golden Goose kvůli nepokojům v EU odkládá vstup na burzu

Italský výrobce luxusních tenisek Golden Goose odkládá vstup na burzu. Firma v úterý uvedla, že kvůli politickým nepokojům v Evropě zatím od primární veřejné nabídky akcií (IPO) odstupuje. Právě nejistota spojená s výsledkem voleb do Evropského parlamentu (EP) a situací ve Francii značně rozkolísala evropské trhy, uvedl server CNBC.



Podnik má fanoušky hlavně mezi lidmi, kteří preferují specifický design tenisek. Ty od Golden Goose vypadají jako obnošené boty a oblíbily si je celebrity, jako například americká zpěvačka Taylor Swiftová.



Jde o první firmu, která stáhla IPO v důsledku otřesů na trzích způsobených volbami v Evropě. Další podnik, a sice norská energetická společnost Equinor, minulý týden pozastavil prodej svého podílu v projektu na těžbu ropy Rosebank v Severním moři, a to rovněž s odkazem na politickou nejistotu.



Akcie Golden Goose měly být podle původního plánu na burze 21. června. Management ale změnil názor a uvedl, že teď není vhodná doba na to, aby šla firma se svými akciemi na veřejné trhy. Vedení podniku přitom výslovně zmiňuje i situaci ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron po své porážce ve volbách do EP rozpustil francouzský parlament a vyhlásil ve své zemi předčasné volby.



Právě oznámení o předčasných volbách ve Francii zasáhlo finanční trhy zvlášť brutálně, což se projevilo i v propadu cen akcií firem zaměřených na prodej luxusního zboží. Týká se to i podniku Moncler, s kterým analytici srovnávali i firmu Golden Goose, když stanovovali ocenění jejích akcií, uvedla s odkazem na informovaný zdroj agentura Reuters.



Akcie společnosti Moncler v úterý na milánské burze klesly o 2,7 procenta. Od oznámení, že Golden Goose plánuje vstup na burzu, odepsaly už téměř šest procent. Dnes dopoledne vykazovaly růst asi o 0,1 procenta na 57,64 eura, než se vrátily k poklesu.



Společnost Golden Goose prodává boty zhruba za 500 eur (více než 12.000 Kč) za pár. Kdy akcie uvede na burzu, není zatím jasné, firma se k záměru chce vrátit, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. Nic konkrétnějšího k tomu neuvedla.



Jen pár hodin předtím, než Golden Goose od záměru uvést akcie na burzu odstoupila, zájem o její IPO několikanásobně překračoval nabídku. Předběžná cena dosahovala 9,75 eura za akcii. Předchozí odhady ukazovaly, že akcie by se mohly prodat za 9,50 až 10,50 eura za kus.



Vlastníkem společnosti Golden Goose je společnost soukromého kapitálu Permira. Jejím záměrem bylo dosáhnout u Golden Goose tržní kapitalizace až 1,86 miliardy eur (přes 46 miliard Kč), zatímco trh měl větší očekávání. Primární veřejná nabídka akcií Golden Goose měla být v Itálii největší za více než rok, respektive od nabídky akcií herní společnosti Lottomatica.

Foto: Golden Goose