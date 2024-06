Evropské akcie bez nových impulsů slábnou. Koruna pokračuje v ústupu

Poté, co se dostala na pozici největší obchodované firmy, zatímco Wall Street jako celek předvedla jen vlažný výkon, by nás mohl čekat klidnější den. Americký svátek znamená zavřené obchodování s dluhopisy a také absenci nových dat ze zámoří. Ani v Evropě toho kalendář mnoho neslibuje. Dopoledne vyšla britská inflace, která se trefila do odhadů. Ačkoli inflace potvrzuje pokles, libra před zítřejším jednáním BoE posiluje.

Evropské akcie se obchodují v červeném. Paříž ztrácí půl procenta, ostatní z hlavních trhů pár desetin. Americké akciové futures jsou těsně v zeleném. Evropské dluhopisy vykazují nevýrazný pohyb, výnosy jsou mírně nad včerejškem. Eurodolar se mezitím konsoliduje u 1,0740.

Tematicky na trzích nemáme nic nového a s přísunem nových plánovaných dat musíme počkat na zítra. Zlato mezitím drží pozice, ropa lehce koriguje včerejší nárůst. Koruna zůstává pod tlakem a ustupuje vůči euru i dolaru. Na páru se společnou evropskou měnou se obchoduje na 24,90.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9057 0.2801 24.9098 24.8307 CZK/USD 23.1860 0.2855 23.1920 23.1210 HUF/EUR 395.3816 0.1935 396.7361 393.6645 PLN/EUR 4.3343 -0.1003 4.3466 4.3323

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7954 0.0401 7.7979 7.7825 JPY/EUR 169.5160 -0.0118 169.5750 169.1407 JPY/USD 157.8415 -0.0016 157.8430 157.6050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8435 -0.1893 0.8455 0.8430 CHF/EUR 0.9500 0.0558 0.9504 0.9479 NOK/EUR 11.3465 -0.1992 11.3692 11.3373 SEK/EUR 11.1941 -0.1935 11.2184 11.1851 USD/EUR 1.0740 -0.0093 1.0744 1.0725

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4983 -0.2862 1.5025 1.4976 CAD/USD 1.3716 -0.0117 1.3726 1.3714