Lee: Kupovat na nových maximech je lepší než při korekcích

Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors se domnívá, že americký akciový trh se nyní nachází uprostřed nového cyklu a to znamená, že bude během následujících pěti let sahat „na hodně nových maxim“. K tomu expert dodal, že podle něj existuje dost statistických důkazů, podle kterých je kupování akcií na nových maximech lepší strategií než „pokusy o nákupy na lokálním dně“.



Lee podle svých slov chápe, že investoři váhají s nákupy na nových maximech, jak ale bylo uvedeno, data by podle něj měla tyto obavy vyvracet. Míní také, že na trhu je stále hodně skeptiků, což ale znamená, že akcie mají dále znatelný prostor pro pokračující růst. Je si také vědom toho, že podle některých analýz vstoupily americké akcie do období nižší návratnosti. K tomu ale uvedl, že takové analýzy se tu objevují již od roku 2008 a trh si od té doby připisuje návratnost, která v průměru odpovídá dlouhodobému standardu.



Na dotaz týkající se akcií společnosti NVIDIA Lee uvedl, že hodně investorů „ji nechce vlastnit a říkají, že je drahá.“ Podle něj se ale obchoduje s poměrem cen k očekávaným ziskům kolem třiceti a jde přitom o firmu, „která vyrábí to, co nikdo jiný na světě.“ Kdyby byly valuace výrazně vyšší, Lee by podle svých slov souhlasil s těmi, kteří akcii považují za nezajímavou. Jenže současné PE podle něj přehnané není. A to, že existuje velké množství lidí hovořících u této akcie o obratu směrem dolů, mu naznačuje, že tu je stále prostor pro růst.



NVIDIA je díky své velikosti akcií, kterou by podle investora měl dnes vlastnit každý. Přirovnal to k tomu, že každý by podle něj měl vlastnit celý index S&P 500 a u něj neplatí argumenty, že je už příliš velký na to, aby mělo smysl jej kupovat. Podobné je to podle Leeho s akciemi zmíněné společnosti. Signálem k prodeji je pak v takových případech až situace, „kdy všichni říkají, že trh nemůže klesnout.“



Poslední dva roky podle investora ukázaly, že „firma prochází tímto cyklem dobře“. Akciový trh totiž dokázal projít přes období prudkého zvedání sazeb bez výrazné dlouhodobější korekce. Pokud by nyní centrální banka posunula svou politiku k neutrálnímu nastavení či dokonce k uvolňování, pro akcie by to byl další pozitivní impuls. „Akcie prošly zátěžovým testem? Uškodilo by jim pouze to, kdyby Fed musel sazby zvyšovat,“ míní Lee.



Zdroj: CNBC