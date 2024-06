ČNB dnes nejspíše sníží sazby, ČEZ se obchoduje ex-divi a futures jsou lehce nad nulou

Česká národní banka dnes bude jednat o možném snížení sazeb. se dnes obchoduje bez nároku na dividendu. Rizikový sentiment se láme po včerejším zklamání z výhledu Technology, ale pro největší americké banky se vyhlídky zlepšují. Futures dnes lehce nad nulou.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,0 %.



ČNB dnes ve 14:30 oznámí výši repo sazeb. Očekává se snížení o čtvrt procentního bodu na 5,0 %.



ČEZ se dnes obchoduje bez nároku na dividendu ve výši 52 Kč/akcie. opakuje na doporučení „koupit“ s cílovou cenou 1034 Kč. mBank drží doporučení „držet“, ale navyšuje cílovou cenu na 948,40 Kč.



Rizikový sentiment se láme a akcie v Asii klesají poté, co odepisoval big tech. Spouštěčem byl výhled Technology, který nedokázal splnit vzletná očekávání. Americký dolar včera vzrostl na nejvyšší hodnotu od listopadu uprostřed spekulací, že Fed nebude jednat v souladu s ostatními centrálními bankami a že bude držet úrokové sazby vysoko.



Japonský jen se stabilizuje po středečním propadu na nejslabší úroveň od roku 1986, který vyvolal nové spekulace, že úředníci zakročí na podporu této měny. Přesto to vypadá, že propad jenu se nezastaví, dokud Fed neustoupí ze své cesty vyšších sazeb po delší dobu. Trh je velkým nárůstem volatility jenu znepokojen. Opce ukazují, že investoři požadují prémii za ochranu před náhlými pohyby a medvědí sázky na jen se hromadí.



Švédští tvůrci politik se pravděpodobně chystají navázat na snížení sazeb z minulého měsíce pauzou doprovázenou signálem o dalším uvolňování koncem tohoto roku. I když čtvrtprocentní snížení Riksbank v květnu předcházelo snížení sazeb v eurozóně, úředníci s jakýmikoli dalšími kroky nebudou spěchat.



Pro největší americké banky se objevují lepší vyhlídky. Zisky Jefferies Financial Group vzrostly díky prudkému růstu výnosů investičního bankovnictví (o 59 % během tří měsíců do května) a upisování dluhopisů se více než zdvojnásobilo. Výsledky naznačují, že poptávka po službách investičního bankovnictví se zotavuje poté, co geopolitické obavy a tvrdošíjně vysoké úrokové sazby utlumily obchodní aktivitu. Přicházejí také v době, kdy největší americké banky prošly zátěžovými testy Fedu a připravily tak půdu pro vyšší výplaty akcionářům.