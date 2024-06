Koruna čeká na ČNB, jen slábne nad 160 a akcie se nemají čeho chytit

Čtvrteční dopoledne nenabízí hlavním trhům inspiraci, a tak se většina evropských akciových indexů nachází těsně u včerejšího závěru. Ani včerejší výkon Wall Street nebyl nijak výrazný. Výjimkou je nizozemský AEX rostoucí o půl procenta. Dluhopisy se opět dostaly pod lehký tlak, ale po včerejším nárůstu výnosů se trh pouze konsoliduje. Eurodolar se mezitím dál drží těsně pod 1,0700.

Při pohledu do kalendáře najdeme finální revizi amerického HDP za 1Q, která by neměla do obchodování příliš promlouvat. Překvapit případně může týdenní zpráva o žádostech o dávky, ovšem tam to po minulém týdnu vypadá spíše jen na lehce zvýšená čísla. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby zůstávají tradičně stranou zájmu investorů. Zajímavější data vyjdou až zítra.

Pro korunu ovšem půjde o významný den, neboť ČNB rozhoduje o snížení sazeb a není vůbec jasné, o kolik to bude. Kloníme se k tomu, že tempo uvolňování politiky se zmírní a sazby klesnou o 25 bps. Na druhou stranu, bankéři minulý týden využili poslední možnost, aby trh upozornili, že varianta 50 bps je pevně ve hře. To by nečinili, pokud by neměla v bankovní radě podporu. Rozhodování tak může být nakonec těsné. Koruna bude reagovat na samotnou velikost kroku, ale také na komentář k výhledu - i zde půjde o riziko, že tempo snižování může být vyšší.

Japonský jen se přehoupl přes hranici 160 a obchoduje se na 160,50 za dolar. Dostává se tak do oblasti, ve které tušíme vysoké riziko přímé intervence. Minulé zásahy však rychle vyšuměly a síla carry tradů tlačí pár vzhůru. Podle nás tedy nejde jen o intervence, ale klíčovou roli ve stabilizaci páru hrají úrokové sazby. Pokud se BoJ neodhodlá k dalšímu zvýšení sazeb a Fed bude nadále otálet, bude to mít jen těžké. Důležitým vstupem pro japonskou centrální banku bude už zítřejší inflace v Tokiu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9583 0.1690 24.9618 24.9084 CZK/USD 23.3285 -0.0021 23.3525 23.2935 HUF/EUR 397.0579 0.0795 397.1913 395.7971 PLN/EUR 4.3099 -0.1567 4.3175 4.3060

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7764 0.2222 7.7778 7.7567 JPY/EUR 171.7439 0.0198 171.7439 171.4145 JPY/USD 160.5285 -0.1316 160.6020 160.3180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8461 0.0012 0.8464 0.8457 CHF/EUR 0.9596 0.1148 0.9604 0.9578 NOK/EUR 11.3854 -0.2349 11.4194 11.3762 SEK/EUR 11.3314 0.2557 11.3451 11.2837 USD/EUR 1.0697 0.1503 1.0699 1.0681

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5000 -0.2660 1.5061 1.4986 CAD/USD 1.3683 -0.1387 1.3712 1.3679