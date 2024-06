DAX klesá pod vahou Airbusu a Mercku, zatímco Amerika řeší rotaci z polovodičů

Evropské akcie dnes odstartovaly směrem dolů. Závažím jsou hlavně korporátní zprávy, když Mercku neprošel poslední fází schvalování lék na rakovinu a Airbus pod tlakem nedostatku dílů musel zhoršit výhled. Jsou to zejména tyto dvě akcie, které poslaly index DAX více než o procento do záporu. U dalších indexů sledujeme ztráty podstatně menší. Futures pak naznačují, že by Wall Street mohla otevřít naopak nahoru. Nasdaq by tak mohl korigovat včerejší pokles, a to opět hlavně v režii Nvidie, která se po strmém propadu zvedá.

Dluhopisy nemají jasný směr a v zásadě drží včerejší pozice. To samé se dá říci o eurodolaru, který se sice zvedl k 1,0730, ale další krok vzhůru už dnes nepřichází. Zlato zůstává dole po poklesu z minulého týdne. Ropa zvolnila v krátkodobém růstovém trendu, dnes lehce ustupuje a Brent se obchoduje pod 86 dolary. Koruna zůstane před ČNB v napětí, dnes se jí ale daří aspoň mírně posilovat na obou hlavních párech.

V Evropě se dál řeší politika, tedy francouzské volby. Investoři jsou připravenější na změnu vlády a navíc RN, vedoucí průzkumy, mírní svou rétoriku. Na americkém trhu vyvstala otázka rotace z polovodičů směrem do "levnějších" částí akciového trhu. Průběžně přicházejí další komentáře z Fedu, které podle nás nebudou překvapovat. Kalendář makrodat pak obsahuje americkou spotřebitelskou důvěru, od níž také nečekáme významný dopad na obchodování.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8514 -0.1647 24.8969 24.8096 CZK/USD 23.1615 -0.1164 23.1915 23.1215 HUF/EUR 396.2300 0.3728 396.5800 394.1250 PLN/EUR 4.2971 0.0845 4.2989 4.2862

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7929 0.0080 7.8011 7.7862 JPY/EUR 170.9725 -0.1988 171.4152 170.9070 JPY/USD 159.3580 -0.1607 159.5500 159.3020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8455 -0.0683 0.8465 0.8450 CHF/EUR 0.9581 -0.0344 0.9595 0.9572 NOK/EUR 11.3261 0.0862 11.3325 11.2839 SEK/EUR 11.2264 -0.1596 11.2513 11.2174 USD/EUR 1.0729 -0.0447 1.0745 1.0722

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5010 -0.0932 1.5037 1.4986 CAD/USD 1.3659 0.0092 1.3662 1.3643