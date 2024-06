10 společností, které sledovat, podle Bloomberg Intelligence

Od Nintenda, přes Galaxy, , , až po . Bloomberg Intelligence představuje seznam 10 firem, které sledovat, a u každé nabízí základní tezi i možné katalyzátory a rizika. Seznam zahrnuje různé regiony a sektory.



1. Galaxy by mohla zvýšit příjmy kasin na úkor konkurenčního Melco Resorts



Galaxy by mohla v letošním druhém pololetí získat větší část trhu a zvýšit své celoroční hrubé herní příjmy (GGR) o 26 %. Její podíl na trhu začal stoupat ve 2. čtvrtletí, když se jí podařilo přilákat turisty a kdy Sands prováděla velkou rekonstrukci v Londoner Macao. Konkurenční Melco Resorts by mohla dosáhnout růstu GGR o 15 %, což je pomalejší než 21% růst v odvětví kvůli sílící rivalitě o City of Dreams.



2. Nástupce Switche od Nintenda zisky jen tak nedoručí

Dlouho očekávaná zpráva Nintenda o novém nástupci za Switch, i přesto, že stále není jasné, kdy bude uveden na trh, naznačuje, že jakékoli potenciální zisky z tohoto nového hardwaru ve fiskálním rok končící březnem 2025 nepřijdou. To znamená, že konsenzus je ohledně čistého zisku za fiskální rok 2025 příliš optimistický. Bloomberg Intelligence očekává pokles čistého zisku v daném roce o 10 %, což představuje zásadní riziko vzhledem k 23% prémii na forwardovém P/E vůči ostatním konkurentům.

3. Zisk THK může překonat konsensus o 15 % díky zotavení na technologiích



Zisk společnosti THK, která má 50% celosvětový podíl na lineárních vodicích kolejnicích pro vysoce přesná výrobní zařízení, by podle Bloomberg Intelligence mohl překonat konsenzus na rok 2025 o 15 %. Oživení investic do obráběcích strojů a strojů na výrobu elektroniky, včetně čipů, by se mohlo projevit už od 2. pololetí a nabrat další dynamiku v roce 2025, což by zvýšilo zisk THK nad očekávání.



4. musí zvrátit pokles zisku na akcii



23% diskont u P/E společnosti na pětiletý průměr této firmy zdůrazňuje dvě obavy. Za prvé cíl společnosti 5–7% růstu organických prodejů může být pod tlakem a za druhé, že cyklus snižování zisku na akcii ještě neskončil. Bloomberg Intelligence se domnívá, že se obojí 5, protože vyšší marketingové výdaje napomohou objemu prémiových značek díky zvýšení důvěry spotřebitelů a inovacím.



5. Divizi SMR společnosti Sandvik mohou popohnat těžařské výdaje



Od 2. pololetí by mohly znovu přijít aktualizace odhadovaných zisků Sandvik Mining a Rock (SMR), kdy dočasný dopad snižování zásob zákazníků vyprchá a zmírní se srovnávací základna z předchozího roku. Silné ceny mědi a zlata podporují expanzi těžařů a zvyšují prostor pro divizi SMR s potenciálním 6% konsensem navýšení zisku Ebita v roce 2025. Od 3Q23 se jeho implikovaná mezera ve valuaci oproti konkurenčnímu Epirocu zmenšila.



6. Cloudové řešení od SAPu mu pomáhá odolávat ekonomickým trendům



Zaměření společnosti na migraci své zákaznické základny do cloudu na jeho dni investorů posiluje tezi Bloomberg Intelligence o schopnosti společnosti zajistit si v roce 2024 robustní rezervace. Velké úspory, které prokazují jeho dva balíčky pro cloudové konverze, mohou pomoci SAPu zůstat méně citlivý na ekonomické trendy ovlivňující ostatní velké poskytovatele softwaru.

7. Optické sítě od Corning mají díky AI prostor pro růst

Lepší než očekávané výsledky společnosti Corning u optických sítí za 1Q posilují očekávání, že by tento segment mohl ve 2. pololetí roku 2024 do roku 2025 překonat konsenzus. Telekomunikační objednávky se zlepšují, což by mělo pomoci udržet sekvenční růst prodejů do roku 2024. Katalyzátory v podobě sítí BEAD a sítí umělé inteligence zůstávají na správné cestě a urychlují prodeje optických sítí na dvouciferný růst ve 4. čtvrtletí a v roce 2025.



8. Mírnější využívání zdravotnických služeb zatíží zisky nemocnic



Provozovatelé nemocnic, jako jsou HCA Healthcare a Universal Health Services, budou do roku 2026 čelit brzdám pro růst zisků a marží. I když konsensus nyní odráží provozní prostředí s vyššími náklady, přeceňuje zároveň trendy ve využívání péče, což přinese nižší marže, domnívá se Bloomberg Intelligence. Menší využití by smazalo očekávanou páku růstu tržeb a zpomalilo by růst zisků na 2 % do roku 2026 s marží o přibližně 110 bps menší.

9. Sportovnímu lídru mohou pomoci inovace



Nike, lídr ve sportovním oblečení, může nadále dominovat tomuto sektoru díky produktovým inovacím a sportovním událostem, což by mohlo ukončit více než dva roky revizí odhadů zisků směrem dolů a zvýšit příjmy za fiskální rok 2026 minimálně o 1 miliardu USD oproti konsensu.



10. Prodeje RH vypadají vznešeně, ale neodpovídají poptávce



Prognóza amerického prodejce nábytku RH s pouze 3-4% růstem tržeb ve 2Q potvrzuje názor Bloomberg Intelligence, že oživení poptávky může být pozvolné, a proto by společnost mohla promeškat svůj celoroční výhled růstu o 8-10 %. Růst tržeb by na základě výpočtů Bloomberg Intelligence musel být ve druhém pololetí o 15 % nebo více, což se zdá příliš strmý skok oproti prvnímu pololetí, vzhledem k tomu, že poptávka stále vypadá slabě.

Zdroj: Bloomberg