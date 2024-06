Podle Morgan Stanley čekají paměťový sektor „nová maxima“, jmenuje své nejlepší tipy

Analytici očekávají, že paměťový sektor ještě letos dosáhne nových maxim, přestože jsou investoři „obecně“ neochotni nakupovat tyto akcie za tak vysoké ceny.



„Nyní jsme v polovině cyklu a během zbytku roku očekáváme mnoho nových maxim. Po našich nedávných kontrolách nevidíme žádné zásadní problémy v paměťovém sektoru, ale možná bude potřeba korekce, které by investoři využili,“ napsali analytici banky v čele se Shawnem Kimem ve výzkumné zprávě z 25. června. "Kupovat na nových maximech má lepší úspěšnost než pokusy o nákup za minima... Ceny akcií jsou současnou hodnotou budoucích zisků a my očekáváme lepší růst odvětví a fundamentu společností, než se nyní odhaduje, což by měli investoři odměnit."



Kromě atraktivních ocenění se očekává, že se u paměťových akcií zvýší poptávka díky silnějšímu využívání aplikací, infrastruktury, nástrojů a služeb založených na umělé inteligenci, dodali analytici, přičemž si také všímají určitého nedostatku nabídky a konstantních silných cen.



Zmíněné bance se líbí několik akcií z tohoto sektoru. Nejlepší volbou s doporučením „nadvážit“ je SK Hynix, jihokorejský výrobce čipů. „Myslíme si, že SK Hynix jasně patří mezi ligu v rámci kategorie HBM [paměť s vysokou šířkou pásma] a věříme, že si udrží nejlepší idiosynkratický růst/výnosy a že si v roce 2025 udrží většinu tržního podílu HBM,“ vysvětlili analytici.

Na seznamu je také Samsung Electronics, a to navzdory tomu, že společnost má za sebou utlumené první pololetí, poznamenali analytici. „Věříme, že cena akcií Samsungu bude pravděpodobně taktickou rally, kdy bude dohánět 12vrstvý paměťový čip HBM3e od NVDA [Nvidia], což vnímáme jako klíčový katalyzátor. HBM nabízí velký několikaletý růst a myslíme si, že investoři si tento dlouhodobý potenciál pro růst tržeb a zisků uvědomují,“ napsali.





Morgan Stanley má u obou akcií rating „nadvážit“ s cílem 300 000 jihokorejských wonů (216 USD) pro SK Hynix, což znamená asi 26,6% potenciál růstu od closu z 26. června, a 105 000 jihokorejských wonů pro Samsung, neboli asi 22,6% růst. Obě akcie se obchodují na korejské burze a v burzovně obchodovaném fondu iShares MSCI South Korea ETF, kde má SK Hynix má váhu 10,7 % a Samsung Electronics váhu 22,2 %.



Bance se také líbí , vzhledem k jeho „velmi silným“ výsledkům za první čtvrtletí ve srovnání s konkurenty. „Do budoucna společnost očekává u AI trhů nárůst SSD s vysokou hustotou; očekáváme podstatné zlepšení ve druhém pololetí,“ dodali analytici. má na akciích doporučení „nadvážit“ s cílovou cenou 86 USD, tedy téměř 12% potenciálem růstu.





Zdroj: CNBC