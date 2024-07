Morgan Stanley: Trhy v pozdní fázi cyklu, táhnout bude stále kvalita

V USA stále panuje neobvyklé nastavení celkové ekonomické politiky. Na fiskální straně je totiž stále hodně uvolněná a to tlačí centrální banku k tomu, aby udržovala sazby vysoko. Pro CNBC to uvedl Mike Wilson z . Sazby jsou podle něj příliš vysoko, což má jasně ukazovat inverze výnosové křivky. Tedy stav, kdy se výnosy dlouhodobých dluhopisů pohybují pod výnosy obligací krátkodobých. Jak vidí stratég situaci na akciích?



Podle Wilsona se vysoké sazby promítají do dění na akciovém trhu, kdy doléhají na většinu titulů a investoři se tak snaží najít „záchranné čluny“. Těmi se stávají velké technologické společnosti a obecně „kvalitní růstové akcie“. Celková volatilita trhu je přitom nízká, ale „pod povrchem naopak enormní“. Podle stratéga to připomíná situaci, v níž by lidé na lodi neustále přebíhali z jedné její části na druhou, ale celkově by se jejich pohyb vyrovnával a loď jako celek by tak byla stabilní.



Wilson nečeká, že rally na akciovém trhu se bude výrazně rozšiřovat na širší počet titulů. Podle něj je stále nejatraktivnější kvalitní část trhu. Tedy akcie společností s dobrou pozicí na jejich trhu, dobrým managementem, silnou rozvahou atd. Podle experta přitom americká ekonomika letos přináší zklamání v tom smyslu, že její tempo růstu zaostává za očekáváním. Vývoj na akciích, který nahrává defenzivnějším titulům a zmíněnému růstu, pak také naznačuje, že se hospodářství nachází v pozdní fázi cyklu.



Akcie jsou nyní podle Wilsona naceněny na scénář hladkého přistání, které by nemělo přinést výrazné ochlazení ekonomického růstu. Otázkou ale je, co by v případě naplnění tohoto scénáře mělo u akcií představovat impuls pro další růst. Pokud by se pak situace v ekonomice měla vyvíjet hůře, ukázalo by se to podle experta nejvíce na trhu práce. Ten pozorně sleduje i americká centrální banka. Wilson přitom míní, že varovným indikátorem by mohla být nižší tvorba pracovních míst či růst nezaměstnanosti.



Pokud by se pak situace na trhu práce zhoršovala a Fed snížil sazby, trhy by z toho moc velkou radost mít nemusely, protože by převažovaly obavy z horší situace v celé ekonomice. Rozhodovalo by ale to, jak moc by sazby klesly. Hlavním rizikem pro akcie je tedy podle Wilsona zpomalení ekonomického růstu, k tomu pak opětovné zvýšení inflace a ve třetím případě růst časových prémií na dluhopisových trzích vyvolaný obavami z fiskálního vývoje v USA.



Zdroj: CNBC