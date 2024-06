Víkendář: Příliš mnoho kreativity nyní při investicích škodí

Data přicházející z ekonomiky vysílají smíšené signály. Je ale stále jasnější, že s prodlužující se dobou vysokých sazeb se zvětšuje mezera mezi těmi, kteří jsou na sazby citlivější a těmi, kteří mají tuto citlivost nízkou. Platí to přitom jak u spotřebitelů, tak ve firemním sektoru. Pro Yahoo Finance to uvedl Dan Skelly z Wealth Management.



U spotřebitelů je ono rozdělení patrné například mezi skupinami s vyššími a nízkými příjmy či u vlastníků nemovitostí se zafixovanými sazbami hypoték na straně jedné a těmi, kteří by nyní chtěli dům kupovat. Ti by totiž již získali hypotéční úvěry s vyššími sazbami. V korporátní oblasti pak existují některé velké společnosti s vysokou zásobou hotovosti, u nichž nyní díky vysokým sazbám úrokové výnosy převyšují úrokové náklady. Na opačném konci spektra pak stojí společnosti s vysokým zadlužením a nižší zásobou hotovosti, které plně cítí tlak vyšších sazeb. Sem podle experta patří i skupina menších společností obchodovaných na americkém akciovém trhu.



Skelly uvedl, že jeho společnost se nyní drží scénáře hladkého přistání americké ekonomiky. V něm by nemělo dojít k prudkému ochlazení ekonomické aktivity. K tomu dodal, že se může prohlubovat popsaná mezera mezi vyššími a nižšími příjmovými skupinami a ve druhém případě může dojít k slábnutí poptávky. V celkových průměrech by ale spotřeba díky chování lidí s vyššími příjmy neměla ekonomiku brzdit natolik, že by se oddálila trajektorie hladkého přistání.



Důležitým tématem je rozdělení ekonomiky na dva tábory i pro americkou centrální banku. Podle Skellyho totiž dochází k tomu, že jedna část ekonomiky není vyššími sazbami brzděna, naopak dochází k růstu jejích příjmů díky vyšším úrokovým výnosům, a to podporuje spotřebu v tomto segmentu hospodářství. Dá se tak uvažovat o tom, že v určité části služeb, kde je více znatelná poptávka podpořená tímto efektem, vyšší sazby inflaci netáhnou dolů, ale naopak ji živí. Jak by se to vše mělo promítat do investičních rozhodnutí?



Skelly míní, že přílišná kreativita by nyní investorům spíše škodila. Jinak řečeno, stále se ukazují výhody podnikatelských modelů velkých obchodovaných firem, které nejsou moc citlivé na sazby a které se také těší popularitě mezi investory. K tomu je podle experta dobré věnovat pozornost trendům patrným na straně výdajů na nové technologie a také na straně výdajových programů americké vlády.



Zdroj: Yahoo Finance