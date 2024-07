Evropské jaderné renesanci schází klíčová součástka: kvalifikovaní pracovníci

Výrobci atomové energie ve Francii, Velké Británii a Švédsku mají problém sehnat statisíce svářečů, inženýrů a projektantů, které potřebují pro reaktory, které staví nyní a které chtějí postavit v polovině století. Proto se zástupci společnosti Electricite de France a tří subdodavatelů nedávno sešli v učebně lycea Polyvalent de l'Edit v Roussillonu, malém městě nedaleko jaderné elektrárny Saint-Alban v údolí Rhôny. V rámci nové náborové iniciativy nabízeli stáže a pracovní příležitosti asi desítce středoškoláků, kteří navštěvují kurzy průmyslové údržby.

"Každá společnost najímá nové zaměstnance, zejména v jaderném průmyslu, a to ještě více nyní, když se realizují nové projekty reaktorů," řekla žákům Morgane Robinová, náborářka společnosti Dalkia, která je součástí EDF a zabývá se údržbou. "Spoléháme na vás a na vaše učitele, že si zvýšíte kvalifikaci."

Jaderná energie je na pokraji renesance poté, co si 25 zemí, včetně více než tuctu evropských, stanovilo cíl ztrojnásobit celosvětovou kapacitu. Jejich následné kroky však brzdí nedostatek pracovních sil, který je tak vážný, že některé francouzské společnosti najímají zpět důchodce, britská vláda inzeruje kariéru v průmyslu ve stanicích londýnského metra a jedna švédská univerzita nabízí studentům, kteří se účastní informačních schůzek, sendviče zdarma.

"Jaderná energetika se dostává z dlouhé zimy," řekl Philippe Lanoir, prezident pro průmysl a energetiku francouzské obchodní federace Syntec-Ingenierie. "Budeme potřebovat vyškolené zdroje, abychom mohli projekty rozjet. Nemáme mnoho času."

Francie se potýká s nedostatkem talentů poté, co společnost EDF počátkem roku 2000 ukončila desetiletí trvající období výstavby, čímž se z tohoto odvětví stala slepá kariérní cesta. Pracovní síla čítající přibližně 220 000 lidí nyní stárne, zatímco potenciální náhradníci se poohlížejí jinde. Průmysl nastínil plán na zvýšení odborné přípravy dělníků, techniků a inženýrů. Jeho cílem je během příštího desetiletí přijmout 100 000 pracovníků.

Syntec, který zastupuje asi 400 strojírenských firem, zahájil propagační kampaň zaměřenou na mladistvé a usiluje o posílení vysokoškolských a vzdělávacích programů.

Prezident Emmanuel Macron chce, aby společnost EDF postavila šest reaktorů za odhadovaných 67,4 miliardy eur (72 miliard dolarů) a poté plánovala výstavbu dalších osmi. Tyto ambice mohou ovlivnit probíhající parlamentní volby. Strana Národní sjednocení Marine Le Penové, která ovládla první kolo hlasování, chce jít ještě dál než Macron a v příštích desetiletích postavit 20 reaktorů. Druhé kolo se koná v neděli.

Lanoirova skupina odhaduje, že čtvrtina pracovních míst vytvořených plány EDF může zůstat neobsazena, protože stávající zaměstnanci odcházejí do důchodu a odnášejí si s sebou své zkušenosti, školy zaostávají v odborné přípravě a mladí lidé si vybírají dynamičtější, na první pohled atraktivnější odvětví, jako je solární a větrná energetika. To je recept na dlouhá zpoždění ve výstavbě a obrovské překročení nákladů - nedostatky, kterými je toto odvětví již proslulé.

"Všichni se diví, jak budeme všechny ty nové projekty realizovat, protože nám chybí zaměstnanci," řekl Sebastien Cuquemelle, bývalý spolumajitel inženýrské firmy Probent, kterou na začátku letošního roku koupila stavební skupina Eiffage SA.

Společnost EDF, které trvalo 17 let, než postavila svou nejnovější elektrárnu, označila nedostatek pracovních sil za hlavní překážku při realizaci oživení, které Macron naplánoval v roce 2022. Tehdy společnost dovezla pracovníky ze Severní Ameriky, aby zvládli desítky oprav reaktorových trubek.

V přístavu Cherbourg, kde se staví francouzské jaderné ponorky, Probent často nabízí vysloužilým svářečům a kovodělníkům práci v loděnici a v nedalekém závodě na recyklaci paliva provozovaném společností Orano, která sama plánuje výstavbu dalších zařízení.

"Vzhledem k tomu, že existuje konkurence o zdroje, jsou někteří hráči připraveni nabídnout zvýšení platů, které je větší než v jiných odvětvích," řekl Thomas Branche, výkonný viceprezident pro jadernou energetiku a nové stavby ve francouzské strojírenské společnosti Assystem. V současné době je podle něj jaderný průmysl jedním z nejatraktivnějších z hlediska mezd.

Potřeby společnosti EDF přesahují hranice Francie. Staví britský jaderný projekt Hinkley Point C, který se však zpozdil kvůli nedostatku pracovních sil a problémům s dodavatelským řetězcem, přičemž cena se po zohlednění inflace vyšplhala na přibližně 48 miliard liber.

Energetická společnost a britské úřady se také snaží přesvědčit soukromé investory, aby pomohli financovat dvojici reaktorů v Sizewellu. Projekty jsou součástí závazku Spojeného království zvýšit do roku 2050 kapacitu jaderné energie na čtyřnásobek. Podle vlády si dosažení tohoto cíle vyžádá v tomto desetiletí 123 000 lidí. Aby vláda a průmysl - včetně společností EDF, a - pomohly překlenout nedostatek pracovních sil, vyčleňují 763 milionů liber na podporu učňovského vzdělávání a odborné přípravy.

"Chystáme největší rozšíření jaderné energetiky za posledních 70 let a potřebujeme domácí talentované pracovníky, kteří podpoří naše jaderné ambice," uvedla Amanda Sollowayová, ministryně pro spotřebitele energie a cenovou dostupnost. Vláda se domnívá, že jedním z míst, kde lze takové talenty najít, je metro. Od února do dubna se na stanicích Victoria, Paddington a Charing Cross objevily reklamy na britský portál Destination Nuclear: "Ať už děláte cokoli, můžete dělat jadernou energetiku." Cílovou skupinou byli lidé otevření změně zaměstnání. Kampaň na podzim se zaměří na mladší lidi prostřednictvím sociálních médií a možná i televizních reklam, uvedla mluvčí Destination Nuclear.

Švédsko má šest funkčních reaktorů a vláda uvedla, že do roku 2045 potřebuje nejméně 10 dalších, aby pokryla poptávku po elektrifikaci dopravy a průmyslu. To si vyžádá přijetí desítek tisíc pracovníků, uvedl koordinátor jaderné energetiky Carl Berglof. "Bylo by zvláštní, kdyby vzdělávací systém neviděl příležitosti a nezabýval se touto otázkou," řekl.

Státní energetická společnost Vattenfall AB, která provozuje pět reaktorů, přeškoluje stávající zaměstnance a nabírá je z jiných odvětví, která jsou známá velkými infrastrukturními projekty, uvedla generální ředitelka Anna Borgová. Spolupracuje také se školami a univerzitami, aby zvýšila informovanost. Univerzita v Uppsale severně od Stockholmu pořádá bezplatné obědy, na kterých akademici studentům představují kurzy a kariéru v oblasti atomové energie.

Učitelé také lobbují u kolegů na jiných katedrách, aby tuto látku zařadili do svých kurzů, uvedla Ane Hakanssonová, profesorka jaderné fyziky. Přesto se v zemi ročně vzdělává jen asi 50 až 70 studentů se specializací na jaderné inženýrství. "Je to úzké hrdlo," řekla Hakanssonová. "Někteří lidé říkají: 'Dovážejme pracovníky ze zahraničí', ale ani to nebude snadné, protože Francie, Velká Británie a další země mají stejný problém jako my."

Zdroj: Bloomberg