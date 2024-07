Morgan Stanley: V druhé polovině roku poroste riziko recese

Trhy jsou nyní naceněny na scénář hladkého přistání, pokud by ale ekonomika začala výrazněji zpomalovat, na straně akcií by to nezachránilo mírné snížení sazeb americkou centrální bankou. Pro CNBC to uvedl stratég Mike Wilson, viz první část rozhovoru. Ve druhé části se mimo jiné věnoval investičním strategiím, které nyní nefungují a u kterých může platit opak.



Wilson míní, že nyní nemá smysl snažit se o přesuny mezi jednotlivými sektory na akciovém trhu a obchodovat na základě sektorového rozdělení. Akcie v jednotlivých sektorech totiž vykazují nízkou korelaci. Co podle experta naopak smysl má, je faktorové investování. Tedy takové, které trh rozděluje na různé skupiny podle vybraných faktorů. Stratég konkrétně doporučuje velké firmy před malými a společnosti kvalitní, o kterých hovořil už v první části rozhovoru.



Současná situace na trhu se podle stratéga výrazně nezmění, pokud bude přetrvávat víra v hladké přistání amerického hospodářství. Pokud by se konsenzus začal přesouvat směrem k vyšší inflaci a vyššímu nominálnímu růstu, mohl by nastat větší přesun k cyklickým titulům. Jestliže by naopak začaly převažovat obavy z utlumeného růstu, rotovalo by se více k defenzivním akciím. Tedy k těm, které na cyklus tak citlivé nejsou.



Stratég hovořil o tom, že nesouhlasí s názory, podle kterých se nyní ekonomika nachází na počátku cyklu a ve fázi expanze. Podle něj jsou jasné známky pozdní fáze cyklu podobně jako třeba v roce 2019. K tomu zdůraznil, že investoři se v tomto prostředí nestahují jen k několika málo technologickým akciím, skupina těch populárních je znatelně větší. Přirovnal to k době, kdy se na trhu hovořilo o skupině „Nifty Fifty“. Ve skupině dnes vyhledávaných akcií jsou přitom nyní takové, „které jsou dražší než technologie.“



V souladu s názorem, že ekonomika a trhy se momentálně nachází v pozdní fázi cyklu, je stratégova teorie, podle které by se ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí letošního roku měla zvedat pravděpodobnost útlumu nebo recese. K tomu dodal, že v takovém případě by situace dolehla i na zmíněné oblíbené akcie. Následující graf od ukazuje index ekonomických překvapení MAP, podle kterého jsou překvapení v posledních dvou měsících výrazně negativní:





Zdroj: X



Wilson hovořil také o umělé inteligenci, což je podle něj téma, které na akciovém trhu podporuje i tituly, u nichž to ve skutečnosti oprávněné není. Jsou tu totiž „AI vítězové“ a ti, „kteří jen předstírají.“ Tedy společnosti, které sice o umělé inteligenci hodně hovoří, ale reálně se nedá čekat, že by tato technologie nějak výrazně zlepšila jejich fundament. Je tak důležité uvažovat o tom, která společnost bude skutečně schopna využít umělou inteligenci ke změně svého podnikatelského modelu a zlepšení svých výsledků.



Zdroj: CNBC, X