V USA se dnes slaví Den nezávislosti, ve Velké Británii se konají volby a evropské futures jsou zelené

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.



Ve Velké Británii se dnes konají volby, které rozhodnou, zda vůdce labouristické strany Keir Starmer může ukončit 14 let moci opozice a získat klíče od Downing Street 10, anebo zda bude premiér Rishi Sunak vzdorovat průzkumům a vyhraje. Podle pozorovatelů není otázka ani tak o výhře labouristů, jako spíše o jejím rozsahu. Podle průzkumu veřejného mínění agentury Bloomberg vedla Starmerova strana během šestitýdenní volební kampaně o více než 20 bodů. Všechny průzkumy ukazovaly na labouristickou většinu v Dolní sněmovně, která se pohybovala od 162 do 382 křesel. I výsledky voleb u dolního odhadu by znamenaly, že labouristé by pod Starmerem získali více křesel než při drtivém vítězství Tonyho Blaira v roce 1997.



Žhavá washingtonská debata o tom, zda prezident Joe Biden zruší svou kandidaturu na znovuzvolení, se šíří na Wall Street, kde obchodníci přesouvají peníze do a z dolaru, státních dluhopisů a dalších aktiv, která by byla ovlivněna návratem Donalda Trumpa do úřadu. Rekalibrace portfolií byla zahájena na konci minulého týdne poté, co Bidenova katastrofální debata s Trumpem zvýšila obavy, že tento demokrat je ve svých 81 letech příliš starý na to, aby mohl sloužit další funkční období. Nátlak na Bidena, aby odstoupil, ve středu zesílila po zprávě v o tom, že připustil možnost klíčového spojence, a o hnutí v rámci jeho vlastní strany, které požaduje jeho stažení. Bílý dům zprávu Times rychle popřel. A zatímco viceprezidentku Kamalu Harrisovou mnozí kolegové demokraté dávno odepsali, najednou ji vidí v novém světle.



Poslední prodej francouzských dluhopisů před posledním volebním kolem ukáže, jak se investoři potýkají s politickou nejistotou, která rozvířila trhy a vyvolala obavy o národní finance. Ministerstvo financí se bude snažit ze čtyř dluhopisů, známých jako OAT, se splatností až 40 let získat až 10,5 miliardy EUR. Vzhledem k současné volatilitě byla cílová velikost prodeje letos opatrně snížena na nejmenší, aby se zvýšila podpora. Mezitím krajně pravicová lídryně Marine Le Penové naráží na centristickou skupinu prezidenta Emmanuela Macrona a levicovou alianci, které se společně snaží zabránit její straně Národního sdružení, aby získala absolutní většinu. Macronova skupina, levicová Nová lidová fronta a další strany, které jsou proti Národnímu sdružení, v nedělním druhém kole hlasování strategicky stáhly 223 kandidátů z volebních obvodů s více než dvěma lidmi ve snaze vyhnout se rozdělení opozice vůči krajní pravici.



Nedávná data o inflaci a ekonomické expanzi posilují argumenty pro další snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou, přičemž podle člena Rady guvernérů Yannise Stournarase jsou další dvě snížení v tomto roce správnou volbou. "Tato data trochu posilují argumenty pro další škrty," řekl v rozhovoru šéf řecké centrální banky. „V tuto chvíli se další dvě letošní snížení sazeb zdají být rozumná a v souladu s našimi prognózami. Nacházíme se ve vysoce restriktivním území a zůstaneme zde i nadále, i když letos přijdou další dva škrty." Americké státní dluhopisy se mezitím přes noc odrazily poté, co slabší zprávy o aktivitě v sektoru služeb a na trhu práce, než se očekávalo, zvýšily potenciál pro uvolnění měnové politiky ze strany Fedu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl, že Donald Trump by měl přijít se svým plánem na rychlé ukončení války s Ruskem a varoval, že jakýkoli návrh musí zabránit narušení suverenity jeho národa. Bývalý americký prezident se chlubil, že válku ukončí, než bude v lednu inaugurován. „Pokud Trump ví, jak ukončit tuto válku, měl by nám to říci dnes,“ řekl Zelenskij. Jeho komentáře zazněly, když prezident Vladimir Putin vyhlásil „plnohodnotné partnerství“ Ruska s Čínou. Putin se podruhé za necelé dva měsíce setkal s čínským protějškem Si Ťin-pchingem a zdůraznil prohlubující se náklonnost Moskvy k Pekingu. Rusko-čínské vztahy „jsou nejlepší v historii,“ řekl Putin.