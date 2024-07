ISM překvapivě padá do negativního pásma. Pomáhá dluhopisům a částečně i akciím

Po včerejšku i dnešní den přinesl řadu zajímavých makro zpráv. Šlo o data ze zámoří a celkově míří směrem k ochlazující ekonomice a bližšímu uvolnění měnové politiky, což také dluhopisy náležitě ocenily. Americký 10Y výnos je o 9 bps níž. S akciemi je to většinou také dobré. Evropa rozšířila své zisky, přičemž DAX nebo CAC40 rostou o víc než procento. Wall Street měřená S&P500 je zatím jen těsně v zeleném, ale Nasdaq už nabírá zisky.



Zpráva ADP ukázala menší počet zaměstnaných v soukromém sektoru za červen, než se čekalo. Dohromady s revizí května to sice vychází cca neutrálně, ale určitá indikace o chladnějším trhu práce to může být. Podobné je to počtem žádostí o dávky v nezaměstnanosti, které oproti předchozímu týdnu narostly jen drobně.

Hlavní překvapení přichystal report ISM, který ukázal nečekané zhoršení v amerických službách. Index v červnu spadl na 48,8 z květnových 53,8 bodu, podstřelil tak odhady a dostal se do negativního pásma. Začaly klesat nové objednávky a mírně i produkce, dál se propouští. Cenové tlaky však zmírnily jen trochu.

Slabý duben tak možná nebyl jen jednorázovým zaváháním. Momentálně jsou oba indexy ISM v oblasti kontrakce a ve vzácné shodě. Navíc maloobchod naznačuje slabšího spotřebitele, takže přibývá negativních indikací pro ekonomiku za 2Q. Data zapadají do našeho předpokladu, že odhady pro letošní růst americké ekonomiky už dosáhly vrcholu a budou se spíš snižovat. Z pohledu akcií je to dvousečná zpráva, ale zdá se, že nadále převládá pozitivní efekt vyhlídek na příznivější měnovou politiku.

Dluhopisové výnosy v Evropě stihly dopoledne stoupnout, načež se sice snižují, ale z vyšších hodnot. Eurodolar tak dostává prostor k růstu a pohybuje se u 1,0800. Zlato už navýšilo zisky na 1,8 procenta, zato ropa odpoledne lehce klesá. Koruna si připisuje zisky vůči dolaru dané pohybem na EURUSD. Vůči euru dnes svou pozici skoro nemění.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1591 0.2755 25.2011 25.1150 CZK/USD 23.2810 -0.2955 23.4355 23.2445 HUF/EUR 394.7485 -0.0156 395.4497 394.2200 PLN/EUR 4.2976 -0.3583 4.3106 4.2953

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8553 0.5437 7.8626 7.8084 JPY/EUR 174.3280 0.4784 174.5080 173.4576 JPY/USD 161.3335 -0.0886 161.9530 160.8510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8463 -0.0939 0.8479 0.8459 CHF/EUR 0.9734 0.2234 0.9738 0.9706 NOK/EUR 11.3822 -0.7366 11.4791 11.3809 SEK/EUR 11.3140 -0.4399 11.3797 11.3100 USD/EUR 1.0805 0.5598 1.0816 1.0736

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4878 -0.8067 1.5007 1.4850 CAD/USD 1.3626 -0.3896 1.3687 1.3617