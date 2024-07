V Británii začaly parlamentní volby, čeká se vítězství labouristů

V Británii dnes začaly volby do dolní komory parlamentu. Favoritem jsou středoleví labouristé, kteří byli dosud hlavní opoziční silou. Naopak pravicové Konzervativní straně po 14 letech hrozí podle volebních modelů porážka, jakou v moderní éře nezažila.



Hlasovací místnosti se v zemi s téměř 70 miliony obyvatel otevřely v 07:00 místního času (08:00 SELČ) a voliči mohou hlasovat do 22:00 (23:00 SELČ).



Krátce po uzavření volebních místností zveřejní televizní stanice odhad rozdělení 650 křesel v Dolní sněmovně vypracovaný na základě dotazování voličů u hlasovacích míst. Konečné výsledky by měly být známy v pátek dopoledne.



Překvapivý červencový termín voleb určil šéf konzervativní vlády Rishi Sunak, který nechal dosavadní sněmovnu rozpustit na konci května. Od nástupu do funkce v roce 2022 se podobně jako jeho strana potýká s velmi nízkou popularitou a konzervativci v krátké kampani svou masivní ztrátu v průzkumech na labouristy nijak zásadně nestáhli.



Vše tak nasvědčuje tomu, že Sunaka v Downing Street, sídle britských premiérů, po volbách vystřídá někdejší prokurátor Keir Starmer, který Labouristickou stranu vede od roku 2020. Pokud se papírové předpoklady naplní, převezme Británii sužovanou hlubokými problémy - od stagnující ekonomiky přes špatný stav veřejných služeb až po nedůvěru v politiky.