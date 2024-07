Rozbřesk: Banka pro mezinárodní platby nabádá k opatrnosti při snižování sazeb, Slabá čísla z americké ekonomiky dostala dolar pod tlak

Banka pro mezinárodní platby (BIS) se se svojí poslední zprávou přiřadila po bok “konzervativnějších” hlasů varujících před přetrvávajícími inflačními riziky a nabádá spíše k opatrnosti při snižování úrokových sazeb (Více informací naleznete Zde).



Velká část vyspělých ekonomik dál čelí kombinaci vysoké inflace služeb, rychlého růstu nominálních mezd a relativně málo ukotvených inflačních očekávání. Rychlejší růst cen služeb přitom podle BIS může pokračovat, protože relativní ceny zboží a služeb se ještě nevrátily k úrovním před pandemií. Navíc služby jsou více náročné na “lidskou práci” a setrvačný růst nominálních mezd může přiživovat i růst jejich cen. To vytváří relativně rizikové inflační podhoubí, ve kterém jakýkoliv nový nákladový nebo poptávkový šok může rychle nastartovat novou inflační vlnku či vlnu. Proto je podle BIS třeba “dodělat práci” a snižovat úrokové sazby jen velmi opatrně.



Nové inflační tlaky navíc mohou být spojeny s rostoucími obchodními konflikty mezi Čínou a Západem nebo s přechodem na bez-uhlíkovou ekonomiku. A boj proti inflaci může také komplikovat vysoký veřejný dluh. Jeho refinancování při stávajících úrokových sazbách totiž povede k výraznému nárůstu dluhové služby - podle BIS by se z dnešních 2 % HDP zhruba zdvojnásobila a dosáhla rekordních úrovní z osmdesátých a devadesátých let minulého století. Politický tlak na nižší sazby může být proto časem značný. Navíc, i když by sazby zůstaly na zvýšených úrovních, celkově vyšší podíl úrokových příjmů domácností a podniků na HDP by efekt měnové restrikce začal automaticky neutralizovat. Měnová a rozpočtová politika tak nutně musí “táhnout za jeden provaz”.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží pod tlakem v okolí 25,10-25,20 EUR/CZK a během včerejšího obchodování ji dvakrát nepomohl ani slabší dolar - pravděpodobně v důsledku toho, že reflektoval velmi slabá americká čísla. Na konci zkráceného týdne bude zajímavé sledovat výsledky maloobchodu (čekáme lehké zvolnění), které ale koruně asi dvakrát nepomohou.



Eurodolar

Americkému dolaru se včera na frontě s eurem nedařilo a otestoval úroveň 1,08. Hlavním důvodem byla slabá data z amerického trhu práce - slabší výsledek ADP, předskokana pátečních payrolls, stejně jako vyšší počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Holubičím způsobem pak vyzněl i americký index ISM ve službách, který překvapivě propadl do pásma recese (48,8 bodů oproti očekávaným 52,7). Dnes je ve Spojených státech státní svátek, proto se dá čekat klidnější seance s nižšími zobchodovanými objemy.



Akcie

Nejsilnějším indexem byl včera technologický Nasdaq 100, který přidal 0,9 % a uzavřel obchodování na nových historických maximech. Sektor informačních technologií se posunul o 1,5 % výše, a to především díky těm největším společnostem na trhu. Akcie Tesla byly povzbuzeny zprávou o silnějších dodávkách svých vozů. K lídrům seance se rozhodně zařadily firmy z polovodičového sektoru, kdy akcie Nvidia přidaly 4,57 %, Micron Technology vzrostl o 3,19 % a Broadcom posílil o 4,33 %. O 50 bodů níže zakončil obchodní den průmyslový index Dow Jones Industrial Average, kterému bohužel slabší data z trhu práce nepomohly k růstu. Směrem dolů o 0,1 % se vydal stejně jako průmyslový index i finanční sektor (Citigroup -0,34 %, Goldman Sachs +0,50 %).