Čínský výrobce elektromobilů BYD rozšiřuje produkci, otevřel továrnu v Thajsku

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD pokračuje v rozšiřování produkce, dnes firma otevřela v Thajsku svou první továrnu v jihovýchodní Asii. Továrna je součástí série investic čínských automobilek do výroby v Thajsku v celkové hodnotě přes 1,44 miliardy dolarů (33,5 miliardy Kč), uvedla agentura Reuters.



Nová thajská továrna firmy BYD v hodnotě 490 milionů dolarů (přes 11 miliard Kč) bude vyrábět až 150.000 vozů ročně. "Thajsko má jasnou vizi v oblasti elektromobilů a vstupuje do nové éry výroby automobilů," uvedl při slavnostním otevření nového závodu šéf společnosti BYD Wang Čchuan-fu. "Přineseme do Thajska technologie z Číny," dodal. Nový závod vytvoří zhruba 10.000 pracovních míst, citovala jej agentura AFP.



Thajsko je regionálním centrem pro výrobu a vývoz elektromobilů, kterému dlouhou dobu dominovaly japonské automobilky, například firmy , a Isuzu. Thajská vláda usiluje o to, aby se elektromobily do roku 2030 podílely 30 procenty na celkové produkci automobilů v zemi dosahující 2,5 milionu vozů ročně.



Společnost BYD se koncem loňského roku rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Maďarský závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.



Evropská komise dnes uvalila na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie předběžná dodatečná cla ve výši až 37,6 procenta. V případě firmy BYD činí dodatečné clo 17,4 procenta. EU bude dodatečná cla vybírat navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu.