Výsledek francouzských voleb rozsévá fiskální obavy. Trhy ale počáteční ztráty již mazají

Francouzské akcie klesly kvůli obavám z toho, že překvapivé vítězství levicové aliance povede k politice, která bude tlačit na již tak napjaté finance této země. Úspěch levice a její kampaně za prudké zvýšení vládních výdajů zvýšil obavy o rozpočet Francie a postavil tento národ do kolizního kurzu s Evropskou unií, která již podniká kroky k omezení rozpočtového deficitu. Levicové alianci přesto chybí absolutní většina, což omezuje, kolik toho může udělat. Někteří stratégové tak tvrdí, že menšinová vláda by byla pro investory pozitivním výsledkem.

Zatímco se finanční manažeři poslední týden báli vlády vedené Le Penovou, tak i úspěch levice také znepokojuje investory, protože představuje novou dávku nejistoty v druhé největší ekonomice eurozóny a předznamenává více politických tahanic. François Digard, šéf francouzského akciového výzkumu ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl pro CNBC, že trh očekával menšinovou vládu. "Máme menšinovou vládu, jak se očekávalo minulý týden... Jen se očekávalo, že bude více pravicová, a nakonec je levicová.“



Nová lidová fronta, která zahrnuje socialisty a krajní levici, získala v parlamentu 178 křesel, podle údajů ministerstva vnitra. Národní sdružení Marine Le Penové, které minulý týden vyhrálo volby, se umístilo na třetím místě se 143 ktřesly, zatímco centristická aliance prezidenta Emmanuela Macrona si připsala 156 křesel.



Francouzské trhy vymazaly v červnu z akcií a dluhopisů miliardy eur, když rychlý průzkum vyvolal obavy, že moc převezme krajní pravice. Během minulého týdne však obchodníci část těchto ztrát snížili, když průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že nedosáhne na většinu. Francouzský index CAC 40 minulý týden umazal zhruba polovinu ztrát, které utrpěl po Macronově oznámení předčasných voleb. Aktuálně CAC 40 po úvodních ztrátách otáčí do zelených 0,7 %. Banka BNP Paribas poté, co klesala o 1 %, aktuálně připisuje 0,6 %, a TotalEnergies, který rovněž klesal o 1 %, je nyní v červené nule.

Euro krátce před 10:00 SELČ vykazovalo pokles o necelou desetinu procenta a pohybovalo se blízko 1,0835 USD. Jednotná evropská měna tak smazala většinu předchozích ztrát, během noci klesla až do těsné blízkosti 1,08 USD.





To, že by levice získala absolutní většinu označili investoři před volbami za scénář, který by je nejvíce znepokojoval. Ale tato možnost byla vyloučena poté, co první kolo vyhrála s přehledem Le Penová. Macronova centristická strana, upřednostňovaná investory, se ale nakonec umístila na druhém místě, a to navzdory špatnému výsledku v prvním kole voleb.

„Vůdce francouzské krajní levice již říká, že bude realizovat celý svůj program a že není ochoten uzavřít s Macronem žádné dohody,“ uvedl Ven Ram, stratég Bloombergu. Levicová koalice chce zvrátit sedm let propodnikatelských reforem a zvýšit minimální mzdu. Institut Montaigne odhaduje, že předvolební sliby Nové lidové fronty by si ročně vyžádaly téměř 179 miliard EUR.

Francie se již nyní potýká s rozpočtovým deficitem, který svými 5,5 % daleko překračuje povolená 3 % HDP podle pravidel Evropské unie. Mezinárodní měnový fond předpovídá, že bez dalších opatření vzroste dluh v roce 2024 na 112 % HDP a ve střednědobém horizontu se zvýší o zhruba 1,5 procentního bodu ročně.



„Včera krajní levice mluvila o daních z majetku a zvýšení daní pro korporace, což nebude pro trh příznivé. Nicméně pokus o sestavení vlády, která bude mít jakoukoli stabilitu, vypadá dnes jako velmi vysoká laťka. Nejpravděpodobnějším výsledkem se zdá být politická paralýza v příštích 12 měsících,“ dodali stratégové .



S&P Global Ratings snížila Francii na konci května rating a zdůraznila nesplněné cíle francouzské vlády v plánech na omezení rozpočtového deficitu po obrovských výdajích během pandemie Covid a energetické krize.





„Trhy mohou požadovat vyšší spready, pokud nová vláda nevyjasní svou fiskální pozici,“ řekl Vincent Juvyns, globální tržní stratég z J.P. Morgan Asset Management. "Evropská komise a ratingové agentury očekávají 20 až 30 miliard škrtů, ale vládnout bude nakonec strana, která chce zvýšit výdaje o 120 miliard."



Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK, Patria