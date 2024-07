Jan Bureš: Horší průmysl ukazuje na pomalejší HDP

Po lepším dubnovém výsledku nás průmysl v dubnu opět zklamal. Sezónně neočištěný průmysl poklesl meziročně o 3,2 % (naše očekávání -1,4 %). Když přidáme k horšímu výkonu výroby i nepřesvědčivé výsledky podnikatelských nálad (PMI) a slabé nové objednávky, zdá se, že reálné exporty i investice mohou minimálně ve druhém kvartále zaostat za našimi očekáváními. Revidujeme proto HDP pro druhý kvartál (z 0,5 % q/q na 0,4 % q/q) i HDP pro celý rok 2024 (z 1,4 % na 1,3 % y/y). Rizika pro druhý kvartál jsou i nadále vychýlena spíše směrem dolů.



Relativně znepokojující je také pohled do struktury průmyslu. Klíčová odvětví zpracovatelského průmyslu v čele se strojírenstvím a automotivem zaznamenala i po sezónním očištění viditelný pokles výroby. Stejně tak se tentokrát nedařilo do této chvíle odolnému segmentu výrobců elektrických zařízení a jako by ve “volném pádu” se dál nachází i segment zpracovatelů základních kovů. Prakticky jedinou pozitivní výjimkou jsou producenti počítačů a elektroniky.





A to platí i o nových objednávkách, které s výjimkou výrobců elektroniky klesají. A dvakrát pozitivně nevyznívají ani předstihové ukazatele v čele s indexem nákupních manažerů PMI - jak v Česku, tak v Německu a v celé eurozóně se v červnu opět zhoršily a v zásadě “vygumovaly” květnový nárůst. Globální nálada v průmyslu sice zůstává stabilní, ale nijak výrazně se v posledních měsících nevylepšuje.





Sečteno, podtrženo, oživení poptávky po českém průmyslovém zboží se oproti našim předpokladům pravděpodobně lehce odkládá a z tohoto důvodu může být růst české ekonomiky o něco slabší. Hlavním a pravděpodobně jediným motorem českého oživení nadále zůstává spotřeba českých domácností pozitivně reagující na pokles domácí inflace.



Pro ČNB může být revize růstových vyhlídek směrem dolů argumentem pro pokračování v uvolňování měnové politiky “bez taktických pauz”. My v tuto chvíli čekáme dál pokles úrokových sazeb po 25 bps (s jednou taktickou pauzou v Q4 2024) na 4,00 % na konci tohoto roku a na 3,50 % v roce 2025.