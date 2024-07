Český průmysl v květnu meziročně klesl o 3,2 procenta, hlavně kvůli výrobě aut

Průmyslová produkce v Česku v květnu zrychlila meziroční pokles na 3,2 procenta, v dubnu se snížila o 0,4 procenta. Hlavním důvodem byla nižší výroba motorových vozidel. V meziměsíčním srovnání byl výkon českého průmyslu nižší o 2,2 procenta. Hodnota nových zakázek oproti loňskému květnu vzrostla o 0,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



"Pokles průmyslové produkce v květnu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel, kde letošní prozatím nejslabší měsíc narazil na vyšší srovnávací základnu. Dále se prohloubil pokles ve výrobě strojů a zařízení, kde slabší poptávka zasáhla zejména výrobu zemědělských strojů nebo průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.



Naopak se v květnu dařilo výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, oživení zaznamenal i potravinářský průmysl či výroba nápojů. Meziročně o sedm procent vzrostla i výroba a rozvod elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu, a to zejména vlivem nízké srovnávací základny.



Výroba motorových vozidel klesla v meziročním srovnání o sedm procent. O čtvrtinu se snížila produkce ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, tento pokles podle statistiků ovlivnila vysoká srovnávací základna z loňského května a také dostatek zakázek z minulých měsíců. O zhruba desetinu byla nižší produkce ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.



Hodnota nových zakázek v květnu meziročně vzrostla o 0,8 procenta, přičemž dynamika nových zakázek ze?zahraničí i tuzemských zakázek byla stejná. Ve srovnání s dubnem byla hodnota nových zakázek nižší o tři procenta.



"Hodnotě nových průmyslových zakázek do černých čísel nejvíce pomohla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Po loňském slabším roce dochází k oživení poptávky a oproti loňskému květnu se v tomto odvětví hodnota nových zakázek zvýšila o čtvrtinu. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a v chemickém průmyslu," konstatovala Marta Ortová z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.



Pokles hodnoty nových zakázek zaznamenala výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba elektrických zařízení a výroba strojů a zařízení. Pokračoval i pokles poptávky ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v květnu meziročně snížil o dvě procenta.