Šéfka WTO varovala před vzestupem obchodního protekcionismu

Generální ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealaová varovala před vzestupem protekcionismu v mezinárodním obchodě, který by podle ní mohl mít výrazné negativní dopady na světovou ekonomiku. Informoval o tom server BBC.



"Vidíme rostoucí protekcionismus i určité podkopávání pravidel WTO," uvedla Okonjová-Iwealaová v rozhovoru s BBC. "Světový obchod je skutečně důležitý pro odolnost zemí i pro podporu hospodářského růstu, takže nás to znepokojuje," dodala.



Objem světového obchodu se podle WTO v loňském roce snížil o 1,2 procenta. Zaznamenal tak teprve třetí celoroční pokles za posledních 30 let, upozorňuje BBC. V dubnu WTO předpověděla, že v letošním roce se objem světového obchodu zvýší o 2,6 procenta.



Loňský pokles obchodu podle WTO souvisel s vyšší inflací a úrokovými sazbami. První zástupkyně výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu (MMF) Gita Gopinathová nicméně v nedávném projevu uvedla, že tyto faktory vycházejí z událostí, jejichž důsledkem je zásadní proměna globální ekonomiky.



"To, co jsme v posledních letech viděli zejména v oblasti globálních obchodních vztahů, nemá od konce studené války obdoby," prohlásila Gopinathová. "V posledních letech přišla řada šoků, včetně pandemie. Začala ruská invaze na Ukrajinu. A po těchto událostech se země po celém světě při rozhodování o tom, s kým budou obchodovat a kam budou investovat, čím dál více ohlížejí na ekonomickou bezpečnost a národní bezpečností zájmy," dodala.



Evropská komise (EK) minulý týden uvalila předběžná dodatečná cla až 37,6 procenta na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie. Místopředseda EK Valdis Dombrovskis nicméně BBC řekl, že EU nechce svůj trh s elektromobily uzavřít. "Vítáme dovoz, vítáme konkurenci. Tato konkurence však musí být poctivá," dodal.



Evropská unie stejně jako Spojené státy viní čínskou vládu ze subvencování domácí výroby elektromobilů. Washington v květnu oznámil, že zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Dodatečná cla na dovoz z Číny se Washington rozhodl zavést také u řady dalších produktů, například počítačových čipů, solárních článků, baterií či zdravotnických produktů.