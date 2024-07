Biden odstoupil z amerických prezidentských voleb a podpořil Harrisovou

Americký prezident Joe Biden odstupuje ze své kandidatury za znovuzvolení prezidentem Spojených států. Chce se nyní soustředit na své povinnosti po zbytek funkčního období. Biden to dnes uvedl v prohlášení na sociální síti X. Biden vyjádřil plnou podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. Biden naplnil spekulace, které se stupňovaly před víkendem a které jsme popsali také na Patria.cz.



Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.



"Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období," napsal Biden s tím, že další podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí v nejbližší době.



"Demokraté - je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to," napsal Biden s odkazem na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.



Přikládáme textaci oficiálního prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena (překlad ČTK):

Moji drazí Američané,



Za posledních tří a půl let jsme jako národ dosáhli velkého pokroku.



Amerika má nejsilnější ekonomiku na světě. Provedli jsme historické investice do obnovy naší země, snížili jsme náklady na léky na předpis pro seniory a rozšířili dostupnou zdravotní péči pro rekordní počet Američanů. Poskytli jsme naléhavou péči milionu veteránů vystaveným toxickým látkám. Schválili jsme první zákon o bezpečnosti zbraní za posledních 30 let. Jmenovali jsme první Afroameričanku na Nejvyšší soud. A schválili jsme nejvýznamnější klimatickou legislativu ve světových dějinách. Amerika nikdy nebyla lépe připravena vést, než je tomu dnes.



Vím, že nic z toho by nebylo možné bez vás, amerického lidu. Společně jsme překonali pandemii, která se vyskytuje jednou za století, a nejhorší ekonomickou krizi od Velké hospodářské krize. Ochránili a zachovali jsme naši demokracii. A oživili a posílili jsme naše spojenectví po celém světě.



Bylo mi největší ctí v životě sloužit jako váš prezident. A i když bylo mým záměrem usilovat o znovuzvolení, věřím, že je v nejlepším zájmu mé strany a země, abych ustoupil a zaměřil se výhradně na plnění svých povinností prezidenta po zbytek svého mandátu.



Ještě v tomto týdnu seznámím národ s dalšími podrobnostmi svého rozhodnutí.



Prozatím mi dovolte vyjádřit nejhlubší vděčnost všem, kteří tak tvrdě pracovali na mém znovuzvolení. Chci poděkovat viceprezidentce Kamale Harrisové za to, že mi přitom byla mimořádnou partnerkou. A dovolte mi vyjádřit své srdečné poděkování americkému lidu za důvěru, kterou jste ve mne vložili.



Dnes věřím tomu, čemu jsem věřil vždy: že neexistuje nic, co by Amerika nedokázala, pokud spolupracujeme. Musíme jen mít na paměti, že jsme Spojené státy americké.