Rozbřesk: Fed ve vyčkávacím módu, ČNB dnes sazby sníží

Americký Fed včera dle očekávání ponechal úrokové sazby beze změny na úrovni 5,25-5,50 %. Pozornost trhů tak směřovala především na doprovodnou komunikaci a tiskovou konferenci Jeroma Powella, které nabídly hned několik holubičích elementů. Dle šéfa Fedu probíhala již na včerejším zasedání vážná debata o snížení sazeb, nakonec ale většinově převážily hlasy pro stabilitu a rozhodnutí FOMC bylo jednohlasné.



První snížení sazeb bude ale na stole v září. J. Powell se sice k žádnému konkrétnímu kroku nezavázal, nicméně signály směrem k příštímu zasedání – např. holubičí revize doprovodného komentáře – byly velmi čitelné. To ostatně ilustruje i pohled na tržní očekávání. Americká křivka nadále plně zaceňuje pokles sazeb o 25bps na zářijovém zasedání, v souhrnu pak v tomto roce počítá s poklesem o 70bps. Směrem k dalším krokům Fedu bychom se měli dozvědět více na tradičním symposiu amerických centrálních bankéřů v Jackson Hole (22.-24. srpna).



Naproti tomu ČNB dnes půjde s úrokovými sazbami znovu dolů – naším základním scénářem je zvolnění tempa na 25 bazických bodů v kombinaci s opatrnou rétorikou. Ve prospěch tohoto scénáře hovoří nejen poslední komentáře centrálních bankéřů, ale také slabší koruna a stále setrvačné cenové tlaky ve službách. Ve hře je ale i razantnější krok v podobě snížení sazeb o 50bps. Holubičí hlasy budou na jedné straně akcentovat překvapivý návrat inflace na 2% cíl v červnu (které šlo ale primárně za volatilními položkami), na druhé pak nepřesvědčivou výkonnost tuzemské ekonomiky.



Analytický koncensus je nastaven jednohlasně ve prospěch 25bodového poklesu, zatímco peněžní trh je rozpolcen mezi oběma variantami. Očekáváme, že hlasování nebude jednohlasné, ale nakonec převáží názory ve prospěch „jemného ladění“ sazeb. Pokud by se tak nestalo, hlavní obětí bude česká koruna, která by zřejmě bez větších problémů překonala hranici 25,50 EUR/CZK.



TRHY



Koruna

Koruna před dnešním zasedáním ČNB nervózně přešlapuje a pokračuje v oslabování nad 25,40 EUR/CZK. V základním scénáři očekáváme pokles sazeb o 25 bazických bodů, který by v kombinaci s opatrnou rétorikou pravděpodobně mohl vést k umazání části ztrát posledních seancí. Naopak razantnější snížení sazeb o 50bps, kterého se korunový trh evidentně obává, by poslalo kurz české měny nad důležitou psychologickou hranici 25,50 EUR/CZK, nejslabší úroveň od začátku války na Ukrajině.



Eurodolar

Ani včerejší zasedání Fedu pro eurodolar žádné velké vzrušení nepřineslo. Doprovodné komentáře po zasedání vyzněly tak, že směr k prvnímu snížení sazeb v září (trh s ním v zásadě počítá) zůstal zachován a podpořily jej i červencové statistiky z trhu práce v podobě nových pracovních míst dle ADP, které dopadly o něco hůře, než se čekalo (uvidíme, zda je potvrdí páteční payrolls). Červencová inflace v eurozóně naproti tomu překvapila mírně směrem vzhůru a lehce znepokojivý je vývoj jádrové inflace za poslední tři měsíce, ale i zde byl dopad na pár EUR/USD, pokud vůbec nějaký, tak jen krátkodobý.



Dnes trh vyhlíží zejména americký index nákupních manažerů v průmyslu ISM za červenec (v 16:00). Potenciálně nejzajímavější budou ale zítřejší payrolls.



Možná zajímavější, každopádně dlouho nevídané, je utahování měnové politiky v Japonsku, kde se oficiální sazby dostaly na nejvyšší úroveň za 15 let a chystá se i omezení QE. To pomáhá jenu vzdálit se od úrovní naposledy pozorovaných v 80. letech minulého století (!) - na frontě s dolarem posílil v červenci o 7 %.



Akcie

Americké akciové trhy včera zaznamenaly silný růst, když index Nasdaq 100 rostl nejrychlejším tempem za posledních pět měsíců. Vysoký více než 1,5% růst si připsal i S&P 500, zatímco Dow Jones přidal mírných 0,3 %. Kromě Fedu byly v centru pozornosti i korporátní výsledky firem. Zatímco úterní výsledky Microsoftu investory dostatečně nenadchly, společnost AMD svými čísly potvrdila, že polovodičový cyklus je v růstové fázi. Akcie AMD posílily o více než 4 % a výsledky této firmy pomohly v růstu i dalším titulům z tohoto sektoru, jako je Nvidia, Micron nebo Broadcom. Euforii v tomto sektoru nedokázaly zastavit ani zprávy o dalším zpřísňování pravidel pro přístup Číny k AI paměťovým čipům.