Analytici Goldman Sachs zvýšili pravděpodobnost recese v USA na 25 procent

Ekonomové americké investiční banky zvýšili pravděpodobnost hospodářské recese ve Spojených státech v příštích dvanácti měsících na 25 procent, zatímco dosud ji viděli na 15 procentech. Riziko recese ale nadále považují za spíše omezené. Uvedli to ve zprávě klientům, z níž cituje agentura Bloomberg.



Tým ekonomů pod vedením Jana Hatziuse napsal, že americká ekonomika se zdá být "celkově v pořádku". Americká centrální banka (Fed) má podle nich v případě nutnosti dostatek prostoru ke snížení základních úrokových sazeb. Může tak přitom učinit rychle, jestliže statistická data ukážou další zhoršení stavu ekonomiky.



Ekonomové banky očekávají, že Fed v září zahájí snižování úrokových sazeb a že základní úrok sníží o čtvrt procentního bodu. V současné době je takzvaná sazba na federální fondy v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší hodnota od roku 2001. Mezi některými ekonomy se ale v posledních dnech začínají objevovat názory, že Fed v září sníží sazby o půl bodu.



Důvodem k obavám o další vývoj největší ekonomiky světa byla zpráva amerického ministerstva práce o zvýšení nezaměstnanosti v USA. V červenci míra nezaměstnanosti nečekaně vzrostla o dvě desetiny bodu na 4,3 procenta, což je maximum od října 2021. Ekonomika zároveň vytvořila výrazně méně pracovních míst, než se čekalo.



Ekonomové mají za to, že růst počtu pracovních míst se tento měsíc zlepší, což přiměje Fed snížit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Zároveň však upozorňují, že pokud bude srpnová zpráva o nezaměstnanosti tak špatná jako ta za červenec, mohl by Fed sáhnout k výraznějšímu snížení sazeb.



"Předpokladem naší prognózy je, že růst pracovních míst se v tomto měsíci obnoví a že měnový výbor Fedu usoudí, že snížení základní sazby o 25 bazických bodů je dostatečnou reakcí na případná rizika dalšího zhoršení vývoje," napsali ekonomové z . "Pokud se mýlíme a srpnová zpráva o zaměstnanosti bude stejně slabá jako zpráva za červenec, pak bude v září pravděpodobné snížení o 50 bodů," dodali. Pětadvacet bazických bodů je totéž co čtvrt procentního bodu, 50 bazických bodů je tedy půl procentního bodu.



Prognóza ekonomů ohledně vývoje úrokových sazeb v USA nyní počítá se snížením o čtvrt procentního bodu v září, listopadu a prosinci. Ačkoli Fed ponechal úrokové sazby na svém červencovém zasedání beze změny, představitelé centrální banky signalizovali, že jsou otevřeni myšlence sazby snížit na příštím zasedání, tedy v září. A to za předpokladu, že statistická data potvrdí ústup inflace. Investoři nyní dávají stoprocentní pravděpodobnost zářijovému snížení sazeb, neshodují se pouze v názoru, v jakém rozsahu Fed sazby sníží.



"Otázkou bude, zda souhrn údajů, změny ve výhledu a bilance rizik jsou v souladu s rostoucí důvěrou v otázce inflace a s udržením solidního trhu práce," řekl v červenci na tiskové konferenci po měnovém zasedání Fedu jeho šéf Jerome Powell. "Pokud bude tento test splněn, snížení naší základní úrokové sazby by mohlo být na stole už na příštím zasedání v září," dodal.



Za dosavadní měnovou politiku Fed sklidil v neděli kritiku od miliardáře Elona Muska. Ten řekl, že Fed měl sazby snížit už dříve. "Fed musí sazby snížit," napsal Musk na síti X. "Jsou to hlupáci, že už to neudělali," dodal.