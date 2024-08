Investoři společnosti Apple byli po Buffettově snížení podílu vyzváni, aby zůstali v klidu

Investiční společnost věhlasného investora Warrena Buffetta si snížení podílu v u vykládají jako nedostatek přesvědčení o dalůším růstu výrobce nejen iPhonů. Mnozí na Wall Street však investory vyzývají, aby se na tuto zprávu "vykašlali" a zůstali v klidu. Konglomerát vedený Warrenem Buffettem v sobotu odhalil, že během druhého čtvrtletí prodal téměř polovinu své pozice v technologickém gigantu. Jeho podíl nyní činí zhruba 84 miliard dolarů, což je méně než přibližně 140 miliard dolarů na konci března. K prodejům docházelo v době prudkého růstu akciového trhu, který poslal akcie společnosti o 23 % výše a posunul index S&P 500 od jednoho rekordu k druhému. Zpráva o prodeji naopak přispívá k dnešnímu výraznému poklesu na akciových trzích, před otevřením trhů klesá technologický index Nasdaq o řádově 6 % a akcie Apple ztrácí dokonce řádově 10 %.



Od roku 2016, kdy Warren Buffett poprvé zveřejnil svůj podíl ve společnosti , její akcie vzrostly o téměř 900 %, protože společnost upevnila svou pozici v tomto odvětví a cestou přinesla Berkshirovi nerealizované zisky v hodnotě miliard dolarů.



"Buffettovo snížení podílu ve společnosti je pouze o řízení rizik," řekl Joe Gilbert, senior portfolio manažer společnosti Integrity Asset Management. "Kdyby existovaly obavy o dlouhodobou životaschopnost společnosti , Buffett by z celé pozice vystoupil. Podobně jako v případě jiných snížení akciových pozic Berkshire má Buffett významné nerealizované zisky."

Graf: Buffett snižuje podíl výrobce iPhonů

Zdroj: Bloomberg



Odhalení portfolia společnosti Berkshire přichází jen několik dní poté, co zveřejnil své vlastní čtvrtletní výsledky, které ukázaly návrat k růstu tržeb a naznačily, že nové funkce umělé inteligence zvýší prodeje iPhonů v nadcházejících čtvrtletích. Akcie společnosti se po zprávě o výsledcích pohybovaly stabilně a nakonec zakončily týden růstem navzdory širšímu výprodeji.



Přestože investiční strategii Buffetta - dlouho známého jako věštce z Omahy - je těžké ignorovat, podíl Berkshire v Applu se v posledních letech zvětšil natolik, že někteří investoři začali uvažovat, zda firma nebude muset svou pozici snížit, aby vyrovnala své podíly. I po zrušení podílu zůstává největší jednotlivou pozicí Berkshire.



"Pokud máte tak velkou pozici, vyberete si nějaké zisky a snížíte část rizika koncentrace," řekla Cathy Seifertová, analytička společnosti CFRA. "Stále mají poměrně koncentrované portfolio," dodala.



Není to také poprvé, co Berkshire snižuje svůj podíl ve společnosti . Na svém květnovém výročním zasedání firma prozradila, že během prvního čtvrtletí letošního roku snížila svou pozici. Buffett tehdy investorům naznačil, že při prodeji mohly hrát roli daňové dopady.



Nejnovější oznámení přichází v kontextu širších obav z možného hospodářského poklesu. Horší než očekávané údaje o zaměstnanosti v pátek podnítily obavy, že Federální rezervní systém možná příliš dlouho otálel se zahájením snižování úrokových sazeb, což vedlo k technické korekci indexu Nasdaq 100 a indexu volatility Cboe směrem k hodnotě 25.

Graf: Výprodej technologií se prohlubuje

Zdroj: Bloomberg



Podobné společnosti s megakapitoly, včetně Corp., .com Inc. a Alphabet Inc. se propadly z rekordních maxim dosažených na začátku července. Celkově členové Nasdaq 100 ztratili v tomto období hodnotu více než 3 biliony dolarů, přičemž společnosti Corp. i Inc. zaznamenaly pokles o více než 20 %. Společnost mezitím poklesla o přibližně 6 % ze svého historického maxima.



Podle Briana Mulberryho, manažera klientského portfolia ve společnosti Zacks Investment Management, je možné, že Berkshire, stejně jako stále více investorů, chce vidět více důkazů, že se investice do umělé inteligence společnosti vyplatí růstem tržeb, a není přesvědčena, že se tak děje dostatečně rychle.



Násobek ocenění společnosti - na úrovni 33násobku budoucích zisků v polovině července - byl o 11 bodů vyšší než u širšího indexu S&P 500, což je rozdíl, který byl naposledy zaznamenán v období po pandemii a finanční krizi, ukazují údaje shromážděné agenturou Bloomberg. Mulberry se však domnívá, že i přes tuto prémii za ocenění má pro investory stále smysl vlastnit akcie společnosti . "Stále jsou ve zdravé rozvahové pozici a stále jim budou růst zisky rychleji než širšímu trhu," řekl.



Jiní, včetně analytika společnosti Wedbush Dana Ivese, poukazují na věrnost značce a její budoucí růst - podle jeho názoru se nachází na vrcholu velkého cyklu aktualizací, který v letech 2025 a 2026 povede k růstu tržeb.



"I když by to někteří mohli číst jako obavy o důvěru, právě dosáhl silného čtvrtletí, před kterým je masivní supercyklus poháněný umělou inteligencí, a my to nepovažujeme za čas stisknout tlačítko exit," řekl Ives.



Apple samozřejmě není jediným podílem, který Berkshire v poslední době snížila - zbavuje se akcií Corp. a od poloviny července snížila svou pozici o 8,8 %. Někteří to považují za znamení, že Buffett nevidí v obou společnostech žádné individuální problémy, ale naopak sází na to, že americký spotřebitel a širší ekonomika budou oslabovat. "Buffett možná cítí, že se chystáme do recese, takže tím, že nyní navýší hotovost, bude moci později levně nakoupit společnosti," řekl Jim Awad, senior managing director ve společnosti Clearstead Advisors. . "Možná cítí přicházející příležitost."



Zdroj: Bloomberg