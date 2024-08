ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA. Kvartálním výsledkem nad odhady

Energetika představila výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku nad očekáváním trhů a zlepšuje celoroční výhled pro EBITDA. za 2Q24 dosáhl výsledku EBITDA na úrovni 28,8 mld. Kč a očištěného čistého zisku 7,5 mld. Kč. Oba údaje jsou přesvědčivě nad očekáváním trhu dle agentury Bloomberg 24,29 mld. Kč, respektive 3,57 mld. Kč. zároveň zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA do očekávaného rozmezí 118-122 mld. Kč z dosavadního výhledu 115-120 mld. Kč. potvrzuje celoroční výhled pro očištěný zisk v rozmezí 25-30 mld. Kč.

"Z našeho pohledu ČEZ dodal solidní výsledek souběžně se zlepšením výhledu. Celkově očekáváme pozitivní reakci trhu. Náš pohled na akcie ČEZ potvrzujeme "akumulovat" s 12měsíční cílovou cenou 931 Kč," uvedl v prvotní reakci k výsledkům analytik Patria Finance Michal Le. ?Akcie ČEZ vidíme v úvodu posilovat zatím do 0,5 procenta s maximem u 895 Kč/akcie.

ČEZ: Hlavní parametry výsledků za 1H24

Zdroj: Prezentace ČEZ po 1H/2Q24

Za celé první pololetí roku 2024 dosáhl provozní zisk před odpisy (EBITDA) 69,2 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 6,8 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl 21,1 mld. Kč, meziročně o 1,2 mld. Kč méně. "Zvýšení EBITDA je způsobeno zejména ukončením povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v ČR, které zatížily náklady loňského prvního pololetí částkou 11,1 mld. Kč. Naopak negativně působí zejména nižší zisk z obchodování s komoditami a vliv rozdílných harmonogramů odstávek jaderných zdrojů," uvedla firma.

ČEZ: Úprava celoročního výhledu 2024 po 2Q24

Zdroj: Prezentace ČEZ po 1H/2Q24



„Výsledky hospodaření Skupiny za I. pololetí mírně předčily naše výchozí očekávání zejména díky vyššímu zisku z obchodování komoditami, příznivým tržním podmínkám pro provoz elektráren a pokračující stabilizaci na energetických trzích. Proto jsme navýšili celoroční výhled provozního zisku před odpisy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. „Budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. V červenci došlo k dalšímu významnému milníku v rozvoji jaderné energetiky v České republice. Poté, co Evropská komise odsouhlasila veřejnou podporu pro nový jaderný blok v Dukovanech česká vláda rozhodla, že preferovaným dodavatelem nových jaderných bloků, se kterým má Skupina jednat o smlouvě, je jihokorejská společnost KHNP,“ dodal Beneš.



Zaměření Skupiny na bezemisní budoucnost se odráží dle firmy i v rostoucích investičních výdajích. Letos firma investovala do pořízení dlouhodobého majetku 20,5 mld. Kč, meziročně o 3,6 mld. Kč více. Rostou investice do distribučních sítí spojené především s připojováním obnovitelných zdrojů. A zvyšují se investice v oblasti jaderných a nových výrobních obnovitelných zdrojů.



Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů meziročně klesla o 4 %. Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,1 TWh elektřiny více, dle zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám. Výroba jaderných zdrojů o 0,7 TWh poklesla vlivem rozdílných harmonogramů plánovaných odstávek a disponibility jaderných elektráren. Výroba z emisních zdrojů zůstala zhruba stejná.



Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti Distribuce meziročně klesla o 2 % na 17 TWh, přičemž spotřeba domácností zejména v důsledku teplého počasí klesla o 5 %, zatímco spotřeba velkých průmyslových podniků zůstala na stejné úrovni. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny poklesla o 1 %.