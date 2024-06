Trojnásobné čarování v hodnotě 5,5 bilionu dolarů otestuje klid na Wall Street. V pátek vyprší platnost opcí na indexy, jednotlivé akcie a ETF

Páteční vypršení platnosti opcí v USA může obchodníkům, kteří jsou hladoví po volatilitě, poskytnout krátkodobé výkyvy na trhu.

Podle odhadu opční platformy SpotGamma dojde v rámci takzvaného "trojitého čarování" k pádu opcí vázaných na indexy, akcie a burzovně obchodované fondy v hodnotě přibližně 5,5 bilionu dolarů. Jakmile kontrakty zmizí, investoři upraví své pozice, čímž dojde k nárůstu objemu, který je schopen zamíchat jednotlivými držbami.

V tomto čtvrtletí končí platnost opcí na index S&P 500, jejichž implikovaná volatilita se drží blízko nejnižší úrovně od doby před pandemií koronaviru, přičemž americký referenční index se opírá o prudký růst akcií společnosti Corp. a dalších společností spojených s umělou inteligencí. Expirace se shoduje s rebalancováním indexu, kdy S&P Dow Jones Indices mění váhy společností a ETF, které sledují jeho ukazatele, provádějí podobné úpravy.

Podle Scotta Rubnera, výkonného ředitele divize globálních trhů a taktického specialisty společnosti by po zrušení pozic, které s sebou podle odhadů stáhnou 5 miliard dolarů v takzvaném "dlouhém gamma", mohlo dojít k určitým turbulencím na trhu.

Páteční souběh událostí, stejně jako příští pátek, kdy dojde k přeskupení Russellových indexů, "budou výbušnými obchodními seancemi, protože jsme viděli, jak klasičtí správci aktiv aktivněji využívají nadměrných objemů a takticky mění pozice," napsal Rubner.



Zdroj: Bloomberg

Podle Brenta Kochuby, zakladatele společnosti SpotGamma, je tentokrát expirační hodnota spojená s kupními opcemi přibližně 11krát vyšší než pomyslná hodnota prodejních opcí. To je rozdíl oproti minulému čtvrtletí, kdy se tento poměr blížil 5:1. Zvětšující se rozdíl signalizuje rostoucí poptávku po vzestupné expozici a zároveň zmenšující se touhu po prodejních opcích. Podle něj by to také mohlo připravit vysoce obchodované benchmarky a akcie na menší poklesy v pátek a na začátku příštího týdne.

"Opční komplex je příliš roztažen směrem vzhůru," řekl Kochuba. "Situace se začne konsolidovat a trh bude trochu volatilnější."

Zatímco drobní investoři si těchto událostí možná téměř nevšimnou, obchodníci si jich určitě všimnou. Pro ně velké expirace znamenají těžkou volbu: přetočit nebo kompenzovat pozice, nebo je zcela uzavřít. Zvraty a obraty mohou podnítit další změny, zejména v poslední hodině obchodování, která je příznačně nazývána "trojnásobnou čarodějnickou hodinou".

Odhady přesné výše exspirace se liší podle toho, jak ji analytici vypočítávají; například zveřejnila menší částku 4,8 bilionu USD. Bez ohledu na přesná čísla by podle prognostiků měla částka, která v pátek vyskočí, zhruba odpovídat částce posledních dvou čtvrtletních expirací v březnu a prosinci.

Účastníci trhu upozorňují, že dopady čtvrtletních expirací opcí bývají nadhodnocovány. Přesto by se i menší výkyvy akcií mohly odchýlit od extrémního útlumu z poslední doby. Zatímco pomyslná hodnota expirujících opcí může růst, celkový trh také, uvedl Rocky Fishman, zakladatel analytické společnosti Asym 500 zabývající se deriváty.

"Všechna čísla se časem zvětšují, protože ekonomika roste a hodnota akciového trhu se zvyšuje," řekl Fishman. "Ale měřeno jako % velikosti akciového trhu, jsem si jistý, že jsme daleko za loňským prosincem."

V tomto čtvrtletí se index volatility Cboe, neboli VIX, kromě krátkého výkyvu v dubnu držel poblíž nejnižší hodnoty od začátku roku 2020. Rostoucí popularita ETF prodávajících opce, stejně jako menší denní výkyvy při růstu indexů, odradily obchodníky od nákupu ochrany proti výprodeji. Index S&P 500 je na cestě k přibližně 4% nárůstu ve druhém čtvrtletí, což představuje třetí období růstu v řadě.

Otevřený zájem o opce končící 21. června



Zdroj: Bloomberg

Tentokrát bude hrát další roli také společnost , řekl Kochuba. Hodnota kontraktů vázaných na společnost , jejichž platnost vyprší, je druhá největší ze všech podkladových aktiv a zaostává pouze za indexem S&P 500. To překonává fond SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker SPY) i Nasdaq 100 a nejpopulárnější ETF, který jej sleduje - převrací se tak vzorce předchozích expirací na znamení nadměrného vlivu výrobce čipů na širším trhu.