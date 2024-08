Rozbřesk: MNB tentokrát sazby nesníží, což může podpořit forint

V Maďarsku dnes odpoledne proběhne zasedání centrální banky, které může být pro trh atraktivní, ačkoliv k žádné akci nemusí dojít. Peněžní trh totiž spekuluje na to, že by oficiální úrokové sazby MNB mohly poklesnout o 25 bazických bodů, tj. na úroveň 6,50 %.



My do této holubičí skupiny nepatříme, přičemž klíčovým fundamentálním argumentem je pro nás vývoj inflace v Maďarsku. Připomeňme, že ta zrychlila v červnu z 3,7 % meziročně na 4,1 % v červenci, přičemž jádrová složka navíc vyskočila z 4,1 % na 4,7 % meziročně. Ačkoli se zvýšení inflace očekávalo, v detailech se objevují nežádoucí prvky. Tržní inflace ve službách zůstává zvýšená a pohybuje se mezi 9-10 % meziročně, což naznačuje, že inflační rizika přetrvávají. Pokud jde o krátkodobý výhled, tak by se celková inflace mohla v srpnu a září vrátit zpět pod 4 % meziročně, nicméně i nadále se domníváme, že na konci roku bychom se mohli dočkat inflace v rozmezí 4,5-5 % meziročně. Jádrová inflace přitom zůstane zvýšená, podporovaná pomalu ožívající domácí spotřebou, což nebude dávat příliš velký prostor sazby redukovat (pokud chce MNB zachovat jejich pozitivní reálnou úroveň).



Obezřetnost navíc vyplývá ze samotné rétoriky MNB, když komentář k poslednímu rozhodnutí vyzněl velmi opatrně, přičemž viceguvernér MNB Virág dříve uvedl, že by základní sazba mohla skončit na konci roku na úrovni 6,25-6,50 %. To je samozřejmě jen nedaleko od současné úrovně, což implikuje již jen jedno či dvě (podzimní?) snížení sazeb o 25 bazických bodů.



Vzhledem k tomu si tak trh (a to včetně analytiků) není jistý, jak se MNB dnes odpoledne zachová. Každopádně pokud MNB bude jednat v souladu s naším scénářem (úrokové sazby beze změny), tak by forint měl bezprostředně po zveřejnění rozhodnutí centrální banky zpevnit.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na počátku týdne setrvává v těsné blízkosti 25,00 EUR/CZK, na rozšiřování zisků si ale zatím netroufá. Důvodem je stabilizace eurodolaru v kombinaci s dalším zhoršením sentimentu v tuzemské ekonomice. V srpnu se již čtvrtý měsíc v řadě zhoršila spotřebitelská nálada a důvěra poklesla také ve většině podnikatelského sektoru (s výjimkou průmyslu, kde však šlo o korekci předchozího prudkého propadu).



Eurodolar

Mírně horší německá podnikatelská nálada (Ifo) a více méně neutrální americká data (durables) eurodolarový trh příliš nerozhodila a eurodolar si byl schopen udržet většinu zisků, co nabral minulý týden.

Z dnešních dat může zaujmout americká spotřebitelská nálada a z ní speciálně komponenty, jež se týkají toho, jak domácnosti vidí situaci na trhu práce. Pokud v této oblasti nedojde k nárůstu pesimismu, tak by dolar mohl zpevnit.