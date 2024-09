Rozpočet 2025 je navržen se schodkem 230 miliard korun. Těžko akceptovatelný při 3% růstu ekonomiky, reagují ekonomové

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun, který je o 22 miliard nižší než plánovaný deficit na letošní rok. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je v návrhu historicky nejvíce peněz na investice a vláda také snižuje deficit k hrubému domácímu produktu (HDP) k úrovni kolem dvou procent. Návrh není přijatelný pro koaliční Piráty, jednat o něm chtějí také zástupci lidovců a STAN. Analytici považují schodek za vysoký, podle některých ale jde o kompromis mezi snahou snižovat deficit a podporovat růst ekonomiky.

Ministerstvo informace o návrhu zveřejnilo na svém webu o půlnoci na dnešek, vládě muselo návrh rozpočtu předložit do konce srpna. Rozpočtové příjmy podle návrhu vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje se zvýší o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun. Ministerstvo navrhuje financovat rozpočtový schodek nárůstem státního dluhu o 237,4 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 7,4 miliardy korun. Náklady na obsluhu státního dluhu by měly vzrůst o 5,3 procenta na 100 miliard korun.



"Vůbec to nebylo jednoduché, ale s výsledkem jsem spokojen," uvedl Fiala. Kabinet podle něj investuje do rozvoje silnic a dálnic, výzkumu a inovací, školství či obrany. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil navržený rozpočet za prorůstový, vláda si podle něj půjčuje převážně na investice. Kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu činí 250,8 miliardy korun, v rozpočtu na letošní rok jsou plánované 184,6 miliardy Kč.



V televizi CNN Prima News Stanjura uvedl, že jej v následujících týdnech čeká jednání s jednotlivými ministry. Prostor vidí na přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, kvůli minimální rezervě ve výši jedné miliardy proti zákonnému rozpočtovému rámci se ale přidání jednomu resortu projeví úbytkem jinde, řekl.



Rozpočet v tuto chvíli není přijatelný pro koaliční Piráty, uvedl předseda strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Požaduje sedm miliard korun na program výstavby bydlení a chce o tom iniciovat jednání. Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by rád dostal v rozpočtu jednotky miliard navíc na posílení sociálních služeb a budování sociální infrastruktury, řekl v České televizi (ČT).



Za dobrý základ pro vyjednávání považuje návrh rozpočtu ministr školství Mikuláš Bek (STAN), chtěl by ale víc peněz na nepedagogické pracovníky a pro vysoké školy, řekl v televizi Nova. Ministerstvo financí uvedlo, že návrh zahrnuje peníze na zvýšení platů učitelů na úroveň 130 procent průměrné mzdy, což vláda garantovala v programovém prohlášení, a tři miliardy navíc dostane vysoké školství. Stejně se meziročně zvýší výdaje na vědu a výzkum, což je velký úspěch podle ministra Marka Ženíška (TOP 09).



Kritice naproti tomu návrh podrobila Schillerová. "Je to na úkor střední třídy, občanů, rodin s dětmi, důchodců, OSVČ, živnostníků. Ti to všichni zaplatí. Ale jsou tam i vítězové. A to jsou například banky," řekla v CNN Prima News. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula považuje za nízký plánovaný růst průměrného platu státních zaměstnanců v příštím roce proti letošku o 3,7 procenta, uvedl v ČT.



Podle ekonomů je deficit přes 200 miliard korun v roce, kdy se očekává téměř tříprocentní ekonomický růst, těžko akceptovatelný. Fiskální konsolidace více méně zastaví, řekl například hlavní ekonom Deloitte David Marek. Schvalování rozpočtu ve vládě očekává Stanjura ve středu 25. září. Poslanecké sněmovně jej musí předložit do konce měsíce.