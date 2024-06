Podle Fialy Česko překonalo krizi a ekonomika se vyvíjí správným směrem

Česko překonalo krizi a ekonomika se vyvíjí správným směrem. Jsou ale třeba další reformy, aby se země vyrovnala těm nejlepším v Evropě. Na celostátním sněmu Hospodářské komory ČR to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Jako jeden z potřebných kroků do budoucna zmínil oživení trhu práce. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) doplnil, že Česko musí usilovat o přilákání strategických investic v moderních technologiích.



Fiala připomněl, že ekonomika se v prvním čtvrtletí vrátila k meziročnímu růstu, stejně tak začaly po devíti čtvrtletích znovu růst reálné mzdy a inflace klesla pod tři procenta. "Do české ekonomiky se vrací víra v budoucnost," řekl s tím, že pro letošek očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,4 procenta, v následujícím roce o víc než dvě procenta. S ohledem na hospodářský vývoj v Německu, které je českým hlavním obchodním partnerem, je to podle Fialy úspěšný výsledek.



Podle premiéra ale Česko musí pokračovat v reformách ekonomiky, které zemi posunou mezi nejúspěšnější v Evropě. Jako příklad zmínil opatření pro reformu trhu práce, který je podle něj zamrzlý, což brzdí růst mezd. Fiala nicméně podotkl, že ačkoli on sám podporuje zavedení možnosti výpovědi bez udání důvodu za podmínky dostatečného odstupného, ve vládě na tom nyní není shoda.



Síkela uvedl, že rozdílovým faktorem pro ekonomický růst v budoucnosti bude příchod investorů ve strategických oblastech. Zmínil aktuální jednání s americkým výrobcem čipů onsemi o možnosti rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm nebo možnost vybudování továrny na baterie do elektromobilů, takzvané gigafactory. "Automobilový průmysl je motorem české ekonomiky, ale postupně se mění, bez potřebných investic do projektů elektromobility se bude jejímu nástupu přizpůsobovat jen obtížně. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom vhodnou investici do elektromobility v České republice zajistili," řekl Síkela.



Ministr také podotkl, že Česko nebylo dostatečně připravené na to, aby se o strategické investice ucházelo. Příchod investorů navíc podle něj komplikuje odpor místních obyvatel k projektům v jejich okolí. O víkendu obyvatelé Dolní Lutyně na Karvinsku v referendu odmítli stavbu gigafactory v obci. "Je v zájmu České republiky vysvětlovat, kam se světová ekonomika ubírá, co všechno nám to může přinést a co se může stát, když příležitost nevyužijeme," řekl Síkela.