ČNB zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 2,7 pct. HDP

Česká národní banka (ČNB) zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 2,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Předchozí prognóza ze srpna očekávala schodek 2,1 procenta HDP. Příští rok centrální banka očekává zlepšení hospodaření veřejného sektoru, schodek by měl být 2,3 procenta HDP. V roce 2026 by měl klesnout na 2,2 procenta HDP. Vyplývá to z dnes zveřejněné tabulky klíčových makroekonomických indikátorů, které jsou součástí aktuální zprávy o měnové politice. Celou zprávu banka zveřejní 15. listopadu.



Ministerstvo financí ve své středeční prognóze odhadlo letošní schodek veřejných financí na 2,8 procenta HDP, proti jeho srpnové predikci je o 0,3 procenta HDP hlubší. Podle ministerstva za prohloubením deficitu stojí dopady zářijových povodní.



Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.



Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o ekonomický cyklus a mimořádné vlivy, by měl letos podle ČNB klesnout na 2,3 procenta HDP z loňských 3,4 procenta HDP. Na stejné úrovni zůstane i v příštím roce, v roce 2026 klesne na 2,1 procenta HDP. Centrální banka je v tomto směru pesimističtější než ministerstvo financí, které letos čeká strukturální deficit 2,1 procenta HDP a jeho snižování do roku 2026 na 1,7 procenta HDP.



Centrální banka také zhoršila odhad celkového zadlužení vládního sektoru v tomto roce na 43,5 procenta HDP, když v předchozí prognóze očekávala zadlužení 43,2 procenta. Do roku 2026 by měl dluh sektoru vládních institucí dál vzrůst na 44,7 procenta.



Predikce ČNB také letos očekává zpomalení tempa růstu nominálních mezd na 6,4 procenta z loňských osmi procent. V reálném vyjádření ale mzdy letos vzrostou o 3,8 procenta, když předchozí dva roky klesaly. Reálný růst mezd bude podle centrální banky pokračovat i v dalších dvou letech, ale bude postupně zpomalovat na tři procenta v roce 2025 a na 2,8 procenta v roce 2026.



Nezaměstnanost podle prognózy mírně poroste, když letos dosáhne 3,8 procenta po loňských 3,6 procenta. V příštím roce očekává centrální banka další zvýšení nezaměstnanosti na čtyři procenta, na stejné úrovni zůstane podíl nezaměstnaných i v roce 2026.