Schodek rozpočtu v srpnu klesl na 175,8 mld. Kč z červencových 192,3 mld. Kč

Schodek státního rozpočtu na konci srpna klesl na 175,8 miliardy korun z červencových 192,3 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Výsledek hospodaření státu za prvních osm měsíců roku je nejlepší za posledních pět let, zároveň je ale deficit pátý nejvyšší v historii Česka. Loni v srpnu byl schodek 194,6 miliardy korun.



Rozpočtové příjmy dosáhly 1,27 bilionu korun, proti loňskému roku se zvýšily o dvě procenta. Výdaje na konci srpna byly 1,446 bilionu korun, meziročně vzrostly o 0,4 procenta.



"Do konce roku zbývají čtyři měsíce, nicméně schválený celoroční deficit 252 miliardy korun bychom měli dodržet, pokud jako vláda budeme nadále přistupovat k výdajům zodpovědně," uvedl k srpnovému deficitu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "V souhrnném pohledu uplynulých osmi měsíců je pro mě pozitivní zprávou stagnace celkových výdajů za situace, kdy poměrně výrazně rostou povinné platby do sociální oblasti, zdravotního systému, bezpečnosti státu a bohužel i na obsluhu státního dluhu. Na příjmové straně vidíme nárůst daňových příjmů, kde se začínají projevovat změny nastavené ozdravným balíčkem," uvedl ministr.



Příjmové straně rozpočtu pomohl zejména výběr daní a pojistného, na kterých se vybralo o 7,2 procenta více než před rokem. Nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu fyzických osob, které do rozpočtu přineslo 107,2 miliardy korun, meziročně o 14,2 procenta více. Podle ministerstva k tomu přispěl růst mezd, ale i změny obsažené v konsolidačním balíčku, jako snížení hranice pro vyšší sazbu daně. Na povinném pojistném se vybralo 497,1 miliardy korun, o 9,2 procenta víc než loni. Podle ministerstva se projevuje zvýšení vyměřovacího základu pro živnostníky, ale také znovuzavedení nemocenského pojištění, na kterém se zatím vybralo téměř sedm miliard korun.



Na dani z přidané hodnoty získal státní rozpočet 245 miliard korun, meziročně o 6,2 procenta více. Inkaso spotřebních daní vzrostlo o 9,6 procenta na 105,7 miliardy korun. Na dani z příjmu právnických osob se naopak vybralo o 10,9 procenta méně než loni, inkaso dosáhlo 110,4 miliardy korun. Příjmovou stranu rozpočtu také brzdily o 27,3 miliardy korun nižší příjmy z Evropské unie.



Hlavní výdajovou položkou rozpočtu tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 603 miliard korun, meziročně o 4,4 procenta víc. Z toho 474,7 miliardy korun tvořily výplaty důchodů. O 47,4 miliardy korun se meziročně snížily výdaje spojené s podporou poskytovanou kvůli vysokým cenám energií.



Kapitálové výdaje do konce srpna dosáhly 103,1 miliardy korun, meziročně se snížily o 11 procent. Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury se snížily o 10,4 miliardy korun, dotace pro Státní fond životního prostředí o 8,7 miliardy korun. Podle ministerstva financí se do uvolňování a realizace státních investic letos promítá přechod na nový evropský víceletý finanční rámec.



Letos by měl stát hospodařit s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,19 bilionu korun. Naplánovaný schodek je 252 miliard korun. Loni skončil rozpočet s deficitem 288,5 miliardy korun. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka.

Hospodaření státu v milionech korun:

leden-srpen saldo 2010 -78.673 2011 -87.275 2012 -67.022 2013 -36.213 2014 -14.758 2015 18.969 2016 81.189 2017 15.632 2018 14.773 2019 -15.382 2020 -230.256 2021 -298.080 2022 -231.100 2023 -194.610 2024 -175.780

Zdroj: Ministerstvo financí