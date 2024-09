Deficit zahraničního obchodu USA stoupl nejvýše za dva roky

Deficit zahraničního obchodu Spojených států v červenci stoupl o 7,9 procenta na 78,8 miliardy USD (1,8 bilionu Kč), což je nejvyšší údaj od května 2022. Mohl za to vyšší dovoz, protože podniky se pravděpodobně předzásobily zbožím z dovozu v očekávání vyšších cel. Zpráva, kterou dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu, naznačuje, že obchod by mohl zůstat ve třetím čtvrtletí brzdou hospodářského růstu.



Ekonomové dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že deficit se zvýší až na 79 miliard USD z červnových 73,1 miliardy USD.



Dovoz stoupl o 2,1 procenta na 345,4 miliardy USD. Dovoz zboží vzrostl o 2,3 procenta na 278,2 miliardy USD, nejvýše od června 2022. Podpořilo ho zvýšení dovozu kapitálového zboží, především počítačového příslušenství, na rekordní hodnotu. Vyšší dovoz snižuje hrubý domácí produkt, ale bývá také známkou silné domácí poptávky, což by mělo zmírnit obavy finančních trhů z recese.



Vývoz vzrostl o 0,5 procenta na 266,6 miliardy USD. Vývoz zboží stoupl o 0,4 procenta. Vývoz motorových vozidel, dílů a motorů klesl na nejnižší hodnotu od června 2022. Vývoz investičního zboží ale vzrostl na rekordních 56,1 miliardy USD, hlavně díky polovodičům.



"Červencové údaje o obchodu naznačují, že čistý obchod zatíží HDP ve třetím čtvrtletí, ale není to důvod k obavám, pokud je odrazem pokračujícího silného dovozu, což vykresluje lepší obraz domácí poptávky, než by naznačovaly obnovené obavy z recese," uvedl ekonom firmy Capital Economics Thomas Ryan.



Vláda prezidenta Joea Bidena oznámila, že plánuje zavést vyšší cla na dovoz čínských elektromobilů, baterií, solárních produktů a dalšího zboží. Minulý týden vláda uvedla, že konečné rozhodnutí bude zveřejněno v nadcházejících dnech. Existují také obavy z ještě vyšších cel na čínský dovoz, pokud se po listopadových prezidentských volbách vrátí do Bílého domu Donald Trump.



Deficit obchodu se zbožím s Čínou stoupl o 4,9 miliardy USD na 27,2 miliardy USD. Vývoz do Číny se snížil o jednu miliardu USD, zatímco dovoz stoupl o 3,9 miliardy USD.