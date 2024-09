Ifo: Nálada v německém automobilovém průmyslu se zhoršila čtvrtý měsíc po sobě

Nálada v německém automobilovém průmyslu se v srpnu zhoršila čtvrtý měsíc po sobě. Nejdůležitější německé průmyslové odvětví strádá nedostatkem zakázek a s velkými obavami hledí do budoucnosti. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu hospodářského institutu Ifo. Podle agentury Reuters to není dobrá zpráva pro jednání mezi vedením a zaměstnanci největší automobilky v zemi , které dnes začne rokovat o snižování nákladů.



Index podnikatelské nálady v automobilovém průmyslu se minulý měsíc snížil na minus 24,7 z červencových minus 18,5 bodu. Na německých automobilkách je závislá řada českých podniků.



"Sentiment v automobilovém průmyslu se propadá," uvedla Anita Wölflová, která se v Ifo zaměřuje na automobilový průmysl. Poukázala na výrazně pesimistická očekávání pro nadcházejících šest měsíců. Tento dílčí ukazatel se minulý měsíc propadl na minus 40,5 bodu z 29,5 bodu o měsíc předtím.



"Podniky v německém automobilovém průmyslu trpí nedostatkem nových zakázek, zejména ze zahraničí. To se nyní odráží i v personálním plánování," dodala analytička.



Volkswagen v pondělí oznámil, že předčasně ukončí program na zajištění pracovních míst, který funguje od roku 1994. Největší evropský výrobce automobilů podle tržeb a vlastník české Škody Auto si tak připravil půdu pro uzavírání závodů v Německu.